Ceará: o que o time precisa fazer para garantir vaga na Sul-Americana

Foto: Samuel Setubal Ceará ainda tem 16 jogos para fazer no Brasileirão

Restando 16 jogos para a campanha no do Campeonato Brasileiro, o Ceará chega à reta decisiva com a chance de mirar objetivos maiores. O empate fora de casa contra o Vasco consolidou a posição intermediária do Alvinegro, hoje 11º colocado com 27 pontos, e reforçou a importância da regularidade para a sequência.

O cálculo é direto: a projeção para garantir vaga na Copa Sul-Americana, objetivo atual, gira em torno de 49 pontos. Para isso, o Ceará precisa somar 22 nas 16 rodadas restantes. Esse número equivale a sete vitórias e um empate, ou seis vitórias acompanhadas de quatro empates.

Em termos de aproveitamento, a equipe precisaria manter algo próximo a 46%. É uma meta exigente, mas factível. O Ceará já demonstrou consistência ao longo da competição e, se mantiver o padrão competitivo, tem todas as condições de alcançar o número.

O próximo confronto do elenco de Léo Condé ocorre contra o Bahia. Na sequência de mais cinco encontros, enfrenta São Paulo e Vitória fora de casa, para depois receber o Santos, visitar o Sport e encarar o Botafogo no Castelão.