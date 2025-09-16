Condé e Palermo foram muito bem na rodada de fim de semana da Série A

Foto: FERNANDA BARROS Palermo venceu a primeira pelo Fortaleza

Tanto no empate do Ceará contra o Vasco por 2 a 2, como no triunfo do Fortaleza sobre o Vitória por 2 a 0, os jogos do fim de semana passado pelo Campeonato Brasileiro, Léo Condé e Martín Palermo fizeram trabalhos determinantes durante os confrontos para os bons resultados alcançados.

Em São Januário, Léo Condé conseguiu reorganizar sua equipe duas vezes, justamente quando ficou atrás do placar e tinha um homem a menos, buscando o empate. O Ceará mostrou poder de reação, aproveitou as falhas defensivas do adversário e soube explorar bem os espaços em um empate valioso e conquistado com raça, que mantém o time competitivo no meio da tabela.

Já no Castelão, apesar de um começo complicado nos 20 minutos iniciais, Palermo deu nova cara ao Fortaleza e mostrou que aproveitou bem a única semana de treinamento que teve disponível. O argentino fez ajustes importantes na marcação e no posicionamento, fortaleceu o setor de criação com jogadas mais próximas entre os atletas e incentivou uma postura mais agressiva, o que resultou em três pontos fundamentais na ainda complicadíssima luta contra o rebaixamento.

Por falar na rodada do Brasileirão, o Fortaleza foi a única equipe das 11 últimas colocadas da competição que conseguiu vencer. De resto, só derrotas ou empates. Em confrontos diretos, empates entre Vasco x Ceará e Atlético-MG x Santos. O Sport também empatou contra o Bragantino, fora de casa, enquanto Grêmio, Juventude, Internacional, Fluminense e Vitória perderam seus confrontos.

Flamengo: 47 gols marcados no Brasileirão

Líder da Série A com 50 pontos em 22 jogos, o Flamengo tem o melhor ataque da competição. São 47 gols marcados. Além da eficência, chama a atenção a diferença de desempenho ofensivo para os concorrentes pelo título, que estão na casa dos 30 gols anotados.

Além do brilho do setor ofensivo, a defesa do Flamengo também é a melhor do torneio. Foram apenas dez gols sofridos, deixando o saldo do time em 37 tentos, maior que a maioria dos ataques do torneio.

Ainda sobre as estatísticas mais importantes do Campeonato Brasileiro, o vice-líder Palmeiras (tem 46 pontos com um jogo a menos) lidera no quesito desempenho como visitante. São 23 pontos somados em 10 jogos, ou seja, um altíssimo aproveitamento de 76%. O Flamengo aparece em segundo, com 66%, somando 20 pontos também em 10 partidas.

Duplantis conquista o Mondo (de novo)

1. No esporte, estamos vivendo a era Armand Duplantis. É impressionante o que o sueco de 25 anos tem feito. Ele agora conquistou o tricampeonato mundial em Tóquio ao saltar 6,30m e bateu o próprio recorde mundial pela 14ª vez desde 2020, a quarta em 2025.

2. Duplantis também acumula dois ouros olímpicos e vai consolidando a sua hegemonia no salto com vara de forma absurda. É difícil até saber em qual altura ele pode chegar em competições oficiais.

3. Além de dominar a modalidade, rivalizar consigo próprio e entregar as melhores marcas da história, o atleta tem elevado o interesse pela modalidade. É um ícone global do atletismo.



