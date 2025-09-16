Fortaleza: o que o time precisa fazer para escapar do rebaixamento

Foto: FERNANDA BARROS Restam ainda 16 jogos para o Fortaleza fazer no Brasileirão

Restando 16 partidas para o Fortaleza realizar no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem apenas um grande objetivo: escapar da Série B. O triundo sobre o Vitória deu novo ânimo, mas o time segue em situação bastante delicada: é o vice-lanterna, com apenas 18 pontos.

De acordo com as projeções de momento da competição, o número de segurança para a permanência gira em torno de 44 pontos. Isso significa que o Fortaleza ainda precisa somar 26 até o fim do torneio. Traduzindo em resultados: seriam necessárias ao menos oito vitórias e dois empates, ou nove vitórias simples. O aproveitamento exigido é de aproximadamente 54%, desempenho normalmente associado a equipes que brigam por vagas na Libertadores.

O desafio é imenso. O Fortaleza terá de encarar cada rodada como uma decisão e, sobretudo, vencer confrontos diretos contra rivais da parte de baixo da tabela. O próximo jogo do time é diante do Palmeiras, sábado que vem, em São Paulo. Na sequência dos próximos cinco jogos, recebe Sport e São Paulo, visita o Juventude, encara o Vasco no Castelão e joga contra o Cruzeiro em Belo Horizonte.