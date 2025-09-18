Ceará: missão urgente é melhorar o ataque

O Ceará entra em campo no próximo sábado, diante do Bahia, em um daqueles jogos que podem mudar não apenas o momento imediato na tabela, mas também o rumo do clube na Série A. A partida no Castelão ocorre em meio a um cenário paradoxal: de um lado, a segurança defensiva de sempre; de outro, a ineficiência do ataque.

O Alvinegro sofreu apenas oito gols em seus domínios, número excelente e que o credencia como a segunda melhor defesa atuando em casa, atrás apenas do líder Flamengo. O desempenho sólido evidencia disciplina e aplicação tática. Porém, o que sustenta é o mesmo que limita: a retaguarda sozinha não consegue vencer jogos importantes.

O gargalo é claro: a produção ofensiva. Diante do seu torcedor, foram apenas dez gols anotados, desempenho que o coloca como o terceiro pior ataque como mandante. A discrepância entre segurança atrás e dificuldade na frente expõe a urgência de soluções. Sem transformar volume em gols ou criar mais chances agudas, o time tem desperdiçado pontos que poderiam consolidar um cenário mais ambicioso.

O histórico recente serve como alerta. Nos últimos seis jogos no Castelão, apenas uma vitória — sobre o Bragantino. Nos demais, derrotas para Atlético-MG, Corinthians, Mirassol e Juventude, além de empate com o Flamengo. Evidentemente que não há fôlego na tabela e a pressão aumenta. Diante do Bahia, a missão vai além da soma de três pontos: representa reencontro com a confiança, manutenção de margem segura para a zona de rebaixamento e, sobretudo, passo firme na disputa por vaga na Sul-Americana.

O número que importa

Mbappé chegou aos 50 gols pelo Real Madrid. A marca foi atingida em 64 jogos, média altíssima, portanto. O francês anotou os dois gols na vitória espanhola sobre o Olympique de Marselha na Liga dos Campeões, na terça-feira.

Por falar no principal torneio europeu entre clubes, primeira rodada da fase de liga já teve 12 dos 18 jogos programados, terça e quarta, e foram marcados 42 gols, média absurda de 3,5 tentos por jogo. Não é por acaso que os melhores atacantes do mundo estão por lá. Hoje, mais seis encontros ocorrem, incluindo Manchester City x Napoli e Newcastle x Barcelona.

Já viu? *

Grandes Jogadas com Shaquille O'Neal. Nesta série documental de seis episódios, Shaq assume, ao lado de Allen Iverson, outra estrela da NBA, a liderança de um projeto para encontrar um novo astro do basquete com o objetivo de ter o patrocínio da Reebok. Onde: Netflix

Mais 3!

1. Importante demais o título do Ceará da Copa do Nordeste Sub-20, conquistado nesta quarta, principalmente por ter conseguido reverter a derrota no primeiro jogo da final contra o Bahia, por 2 a 1.

2. A vitória por 2 a 0, na Fonte Nova, teve mais uma vez a marca registrada do talento do atacante Giulio, além de atuação decisiva do goleiro Gustavo.

3. Foi o primeiro título do Alvinegro na competição, ficando em primeiro do seu grupo e depois eliminando Sport, Fortaleza e Bahia a partir da segunda fase.