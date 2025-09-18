O melhor e o pior cenário para o Ceará na rodada 24 da Série A

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC Atacante Pedro Raul em treino do Ceará no PV

Após o empate diante do Vasco por 2 a 2, fora de casa, na rodada mais recente do Campeonato Brasileiro, o Ceará volta a jogar como mandante na competição, neste sábado, diante do Bahia, no Castelão, às 18h30min. Atualmente na 11a. colocação com 27 pontos, o Alvinegro tem a possibilidade de subir duas posições na tabela no melhor cenário possível, ficando na primeira metade da tabela.

Para tanto, obrigatoriamente, precisa somar três pontos, chegando aos 30, e torcer para que o Fluminense no máximo empate diante do Vitória, em Salvador e o Corinthians não vença o Sport, no Recife. Assim, assumira o 9o. lugar.

Já na pior hipótese, em caso de derrota para o Bahia, o Ceará poderá perder duas posições. Uma certamente será para Inter (27 pontos) ou Grêmio (25 pontos), que se enfrentam no clássico gaúcho. O outro time com potencial para ganhar posição na tabela da equipe de Léo Condé é o Atlético-MG, que também soma 25 pontos e encara o Botafogo, no Rio.