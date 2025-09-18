O melhor e o pior cenário para o Fortaleza na rodada 24 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo em treino do Fortaleza em resort em Atibaia

Após bater o Vitória por 2 a 0, no Castelão, rodada mais recente do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza volta a atuar fora de casa, agora contra o Palmeiras, neste sábado. Atualmente na vice-lanterna da competição, com 18 pontos, o time não ganharé e nem perderá posições na tabela, mas pode, na melhor das hipóteses, se aproximar mais da saída da zona de rebaixamento, ficando distante apenas dois pontos.

Para tanto, será necessário vencer o Palmeiras, chegar aos 21 pontos e torcer para que Santos e ou Vasco percam seus jogos, respectivamente diante de São Paulo e Flamengo, além do Vitória não ganhar do Fluminense, em Salvador. Outro resultado relevantes para o Fortaleza seria derrota do Juventude (21 pontos) para o Mirassol, no interior de São Paulo.

Já no pior cenário, o Fortaleza pode ficar distante até oito pontos para sair da zona de rebaixamento, desde que perca para o Palmeiras, com Santos e Vasco vencendo seus confrontos na rodada, além de Atlético-MG e Grêmio somando ao menos um ponto, respectivamente contra Botafogo-RJ e Internacional.