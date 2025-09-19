O dilema do Fortaleza contra o Palmeiras: tentar atacar ou só se defender?

Foto: FERNANDA BARROS Argentino Palermo comandará o Fortaleza pela segunda vez apenas

No futebol nenhum resultado é impossível. Mas é preciso reconhecer que alguns jogos são muito mais duros do que outros. O duelo do Fortaleza contra o Palmeiras, em São Paulo, amanhã, é exatamente esse tipo de partida em que o peso do adversário obriga a pensar duas vezes antes de qualquer passo. Embalado, o time paulistano vem de uma ótima sequência, sem perder desde o começo de agosto, e ainda com o moral elevado depois da grande atuação contra o River Plate, em Buenos Aires, pela Libertadores, vencendo por 2 a 1. Soma-se a isso o fato de ser um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro. Um cenário que já seria complicadíssimo para qualquer clube se transforma em um dilema ainda maior para uma equipe que luta contra a zona de rebaixamento.

O Fortaleza chega ao confronto depois de bater o Vitória na rodada passada, estreia de Palermo, resultado que representou o início de uma possível reação. Não foi apenas um triunfo em termos de tabela: foi um respiro psicológico, a prova de que ainda é possível encontrar caminhos para sair da crise, apesar do drama. Porém, a sequência reserva uma pedreira. Jogar fora de casa contra um dos elencos mais qualificados do país significa que a equipe precisa encontrar um equilíbrio quase perfeito: não pode se expor demais, sob pena de ser castigado, mas também não pode passar 90 minutos encolhido na defesa, porque assim entrega o domínio completo ao rival e praticamente abre mão de qualquer chance de pontuar.

Esse dilema é estratégico e mental. O Fortaleza precisa entrar em campo consciente de que um empate seria um ótimo resultado e que até mesmo uma derrota não deve ser encarada como fim de mundo, porque ela viria diante de um dos adversários mais fortes do Continente. A questão, portanto, é como competir de forma segura e consistente, sem perder a confiança que começou a ser resgatada. Este é o ponto central: não deixar que um eventual tropeço contra o Palmeiras comprometa o espírito de luta para as rodadas seguintes, que serão contra rivais diretos na briga contra o rebaixamento.

Há jogos que valem mais pelo que representam do que pelo que entregam em pontos. O duelo no Allianz Parque é um desses. Se o Fortaleza conseguir arrancar um empate ou até surpreender com uma vitória, ganha uma energia inestimável. Mas, se perder, não poderá transformar o resultado em frustração, até porque o campeonato não se decide contra o Palmeiras.

Fortaleza lidera em número de atletas utilizados na Série A

O Fortaleza já utilizou 41 jogadores na Série A do Campeonato Brasileiro, escalados por Vojvoda, Renato Paiva e Palermo. Ao lado do Juventude, é a equipe com mais atletas em campo na competição. O Ceará, por sua vez, teve 31 atletas em campo, enquanto o Bahia, com 29, é o que menos utilizou peças no torneio.

Mais 3!

1. Depois de rodar o mundo, José Mourinho está de volta ao futebol português para dirigir o Benfica. Será interessante ver até onde o time chegará com ele.

2. Renato Augusto se aposentou. Aos 37 anos, o bom meio-campista teve uma carreira honesta, com grandes momentos, mas foi prejudicado por algumas contusões graves.

3. Nesta quinta, mais 25 gols foram marcados na Liga dos Campeões, totalizando 67 na primeira rodada da fase de liga, ou seja, 18 partidas. A média ficou em incríveis 3,72 tentos por partida. Coisa de louco.



