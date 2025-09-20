Os melhores e piores cenários para Ceará e Fortaleza na rodada 24

Foto: Samuel Setubal Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado

É chover no molhado, mas Ceará e Fortaleza têm confrontos complicados neste sábado de Campeonato Brasileiro, 24ª rodada da competição. Cada um com desafios distintos, mas com o mesmo objetivo: melhorar suas posições e condições na tabela, garantindo melhores perspectivas para o restante do torneio, que já se encaminha para a reta derradeira.

O Fortaleza, que vem de triunfo por 2 a 0 sobre o Vitória, no Castelão, agora enfrenta o Palmeiras fora de casa. Atualmente na vice-lanterna, com 18 pontos, o Tricolor não vai perder e nem ganhar posições, independentemente do que ocorra, mas busca reduzir a distância para a saída da zona de rebaixamento, que pode ficar em apenas dois pontos caso vença na rodada.

Para que isso aconteça, além de ganhar do Palmeiras, o Fortaleza precisará torcer por derrotas de Santos e Vasco (ambos têm 23 pontos) contra São Paulo e Flamengo, respectivamente, e por um tropeço do Vitória (22 pontos) diante do Fluminense, em Salvador. Outro resultado favorável seria a derrota do Juventude (21 pontos) para o Mirassol, no interior de São Paulo.

Já no pior cenário, o Fortaleza pode ficar distante até oito pontos para sair da zona de rebaixamento, desde que perca para o Palmeiras, com Santos e Vasco vencendo seus confrontos, além de Atlético-MG e Grêmio ao menos empatando, respectivamente contra Botafogo-RJ e Internacional.

Enquanto isso, o Ceará volta a atuar como mandante, recebendo o Bahia, também no Castelão, após empatar em 2 a 2 com o Vasco fora de casa. Com 27 pontos e na 11ª colocação, o Alvinegro tem a chance de subir para a primeira metade da tabela. Para isso, precisa vencer o Bahia, chegando aos 30 pontos, e contar com no máximo um empate do Fluminense diante do Vitória e que o Corinthians não vença o Sport. Neste cenário, o Ceará assumiria a 9ª posição.

Já na pior hipótese, uma derrota contra o Bahia fará com que Inter ou Grêmio, que se enfrentam no clássico gaúcho, somem pontos obrigatoriamente, garantindo que pelo menos um deles ultrapasse o Alvinegro. O Atlético-MG também tem potencial para ganhar posição caso vença o Botafogo, no Rio.

Floresta entra em campo no domingo



O Floresta faz seu terceiro jogo no quadrangular final da Série C neste domingo, recebendo o São Bernardo. É completamente essencial vencer para chegar aos cinco pontos, até porque, no segundo turno, fará dois jogos fora de casa, onde o time tem muitos problemas para bater os adversários.

Ainda sobre a Série C, não custa lembrar que todas as equipes do grupo do Floresta estão com dois pontos ganhos. Foram quatro empates até agora — casos de Londrina e Caxias, que se enfrentam neste sábado, em Londrina. No outro grupo, a Ponte Preta lidera com seis pontos, deixando Guarani e Náutico com três, enquanto o Brusque está zerado nas duas rodadas. Os dois primeiros sobem.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. Dos 67 gols marcados na primeira rodada da Liga dos Campeões — fase de liga — seis foram brasileiros.

2. Balançaram as redes: Marquinhos, Martinelli, Edmilson Santos, Yan Couto, Robert e Alisson Santos.

3. O Brasil ficou atrás apenas da Inglaterra em número de gols nos 18 jogos iniciais, já que sete tentos foram anotados por atletas ingleses.



