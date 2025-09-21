Patrocínio do Supermercado Pinheiro para Ceará e Fortaleza é o maior de sua história
O anúncio do Supermercado Pinheiro como patrocinador oficial de Ceará e Fortaleza até o final do Campeonato Cearense de 2026 tem uma questão relevante. Em informação obtida com exclusividade pela coluna, trata-se do maior patrocínio já realizado pela rede em sua história - apesar dos valores não revelados - superando todos os investimentos anteriores, sejam esportivos, culturais e eventos de mercado/varejo.
A parceria garante à marca presença de destaque nos uniformes das duas equipes e ações promocionais nas 23 lojas da rede, com sorteios de ingressos e camisas oficiais. Para torcedores cadastrados no programa PIN Clube, há benefícios adicionais, aproximando o público dos clubes em ações dentro e fora dos estádios.
O gesto da empresa vai além da exposição da marca. Em um cenário em que o futebol local depende cada vez mais de patrocínios sólidos, a parceria reforça a importância de marcas cearenses no fortalecimento dos clubes e na sustentabilidade de projetos esportivos.
Para Ceará e Fortaleza, o acordo representa não apenas apoio financeiro, mas também credibilidade e visibilidade. Mais do que um investimento publicitário, é uma demonstração de que o futebol do estado pode mobilizar empresas com capacidade de gerar impacto real para os torcedores e para a comunidade.
