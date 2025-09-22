Ceará e Fortaleza: cada um com seus problemas

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA-CE, BRASIL, 20-09-2025: . Ceará 1 x 1 Bahia, Campeonato Brasileiro da Série A - 2025. Estádio Arena Castelão. (Foto: Smauel Setubal/O Povo)

O fim de semana foi de novos problemas para o futebol cearense na Série A do Campeonato Brasileiro, em partidas válidas pela rodada 24ª do torneio. No sábado, início da noite, o Ceará voltou a perder dois pontos em casa, empatando em 1 a 1 com o Bahia. Também no sábado, mais tarde, o Fortaleza não resistiu ao elenco muito superior do Palmeiras e voltou com uma goleada por 4 a 1 de São Paulo.

Dois resultados distintos, até porque a campanha do Alvinegro é bem melhor (28 pontos, contra 18 do Tricolor, ambos com 23 partidas realizadas), mas que refletem, cada um à sua maneira, os obstáculos enfrentados pelas equipes.

No Castelão, o Ceará deixou escapar mais uma oportunidade de vencer como mandante. Foi um embate equilibrado, em que os goleiros foram protagonistas. Bruno Ferreira, do Ceará, fez quatro defesas monstruosas, enquanto Ronaldo, do Bahia, defendeu um pênalti - no rebote, Lourenço abriu o placar. O elenco de Léo Condé marcou bem no primeiro tempo, mas, como tem sido frequente nesta competição, esbarrou na falta de eficiência ofensiva.

O Bahia voltou muito melhor na etapa final e chegou ao empate em bela jogada de Everton Ribeiro, que encontrou William José livre para marcar. A equipe baiana até teve chance de virar, mas o Ceará conseguiu reequilibrar as ações no meio-campo. No fim, Vina perdeu uma oportunidade claríssima de garantir a vitória, mérito também para a saída rápida de Ronaldo, que fechou o ângulo. Ainda assim, a falha na decisão do meia pesou bastante. O dado preocupante é que, nos últimos sete jogos como mandante, o Alvinegro venceu apenas um, desempenho que mina as ambições de subir na tabela e impõe pressão.

Já no Allianz Parque, a derrota do Fortaleza era previsível. Enfrentar o Palmeiras, um dos melhores times do Brasil e da América do Sul, em grande fase, é tarefa ingrata para qualquer equipe, ainda mais para quem ocupa a vice-lanterna. O primeiro tempo até que mostrou um Fortaleza competitivo: terminou empatado em 1 a 1, com os paulistas atuando com reservas. Mas o segundo tempo expôs todas as diferenças. O Palmeiras, em ritmo de rolo compressor, não deu chances. Fez o 2 a 1 após intensa pressão e depois transformou a vitória em goleada de forma absolutamente natural.

A derrota, embora dura no placar, não pode ter efeito arrasador no aspecto mental do Tricolor. É resultado dentro da lógica, diante da distância gigantesca entre os elencos e dos momentos vividos pelos clubes. O desafio real e dramático do elenco de Palermo é reagir contra adversários diretos na briga contra o rebaixamento, onde os pontos são mais acessíveis.

O número que importa

Parece brincadeira, mas não é. Os seis jogos até agora do quadrangular de acesso do grupo do Floresta na Série C terminaram empatados. As quatro equipes somam três pontos.

Mais 3!

1. Ainda sobre Floresta e São Bernardo, neste domingo, mais um 0 a 0, o terceiro da equipe da Vila Manoel Sátiro.

2. É verdade que o time da casa teve as melhores oportunidades, mas ainda assim falhou ofensivamente, novamente, enquanto a defesa se comportou bem.

3. Agora restam três partidas para cada uma das equipes. Londrina, São Bernardo, Caxias e Floresta terão que se mexer em busca de vitórias.



