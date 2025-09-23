As contas de Ceará e Fortaleza para as 15 rodadas finais de Série A

Foto: Samuel Setubal Alvinegro e Tricolor têm importantes compromissos neste sábado

Todos os objetivos de Ceará e Fortaleza no Campeonato Brasileiro estão concentrados agora em mais 15 partidas até o começo de dezembro. Ambos já entraram em campo 23 vezes na competição, 60% do total. Restam então só 45 pontos em disputa, nada mais do que isso.

A rodada do fim de semana não foi boa para os rivais cearenses — empate do Ceará por 1 a 1 diante do Bahia, no Castelão, e derrota com goleada do Fortaleza para o Palmeiras por 4 a 1, em São Paulo. Então, hora de atualizar os cálculos e possibilidades nas campanhas de cada um levando em conta as metas atuais na Série A.

Com a igualdade no sábado, o Ceará pulou para 28 pontos e manteve a 11ª colocação, mas a boa notícia é que abriu seis pontos de distância para a zona de rebaixamento, além de seguir firme na parte intermediária da classificação. O time tem 40,5% de aproveitamento e caso mantenha tal desempenho, terminará o campeonato com 46 pontos.

Como o objetivo é vaga na Sul-Americana, será preciso evoluir, afinal, pelos parâmetros atuais, 49 pontos deixam qualquer clube com 98% de chance de disputar a competição internacional. Assim, nos 15 confrontos que restam, é preciso somar mais 21, que podem ser conquistados com sete vitórias ou seis vitórias e três empates, por exemplo.

A situação do Fortaleza, vice-lanterna, mudou para pior após mais uma derrota porque agora a equipe tem um aproveitamento de 26% e está distante seis pontos para sair da zona de rebaixamento.

Hoje, também pelos parâmetros da classificação, se uma equipe somar 44 pontos tem 99% de chance de escapar da Série B. Com apenas 18, o Tricolor terá que agregar mais 26, ou seja, oito vitórias e dois empates nas 15 partidas que restam ou nove vitórias, por exemplo, desafio extremamente complicado.

Médias de público da Série A



Após a rodada do fim de semana da Série A, o Ceará está com a sétima melhor média de público pagante. São 32.608 torcedores por partida. Já o Fortaleza, com 21.164, tem a 12ª mais alta.

Quem continua liderando a presença de torcedores na Série A é o Flamengo, com média de 54.913 pagantes por jogo. Corinthians, Cruzeiro, São Paulo, Bahia e Palmeiras aparecem na sequência. Já as três menores médias ficam com Juventude, Mirassol e Bragantino.

Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro na disputa por títulos

1. Por aproveitamento, o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro. Em 22 jogos, o time somou 49 pontos, ou seja, 74,24%. O Flamengo, com 51 pontos, mas em 23 partidas, aparece com 73,91%.

2. Já o Cruzeiro angariou 50 pontos em 24 partidas (o time mineiro não tem jogos atrasados para fazer), aproveitamento de 69,44%. Seria tão melhor se todas as equipes tivessem o mesmo número de jogos...

3. Na prática, só os três disputam o título e a briga está insana, até porque ainda há confrontos diretos entre eles no segundo turno: Flamengo x Cruzeiro, Flamengo x Palmeiras e Palmeiras x Cruzeiro.



