Ceará: como Léo Condé deve escalar Vina?

Foto: FERNANDA BARROS Vina reestreou com a camisa do Ceará na partida contra Juventude

Apesar do gol perdido no minuto final contra o Bahia, Vina deixou uma boa impressão no Castelão. Tecnicamente, entrou bem no jogo: bons passes, ocupação de espaço inteligente e a clara demonstração de que continua sendo um jogador acima da média na comparação com o atual elenco. É por isso que a discussão sobre seu encaixe entre os titulares — ou ter mais minutos em campo — se impõe.

O Ceará tem um problema no setor ofensivo. Os números falam por si: foram 22 gols em 23 jogos, média inferior a um por partida. É verdade que o desempenho defensivo tem sido muito bom, tanto que o conjunto da obra o coloca na briga por vaga na Copa Sul-Americana.

Vina, estando em plena forma física e com ritmo de jogo ideal - algo que só a comissão técnica pode avaliar - é um atleta capaz de alterar o cenário ofensivo da equipe, principalmente pela qualidade no passe e visão de jogo. O dilema para Léo Condé, entretanto, está no equilíbrio entre intensidade e talento.

O Ceará se notabiliza pela marcação forte, pelo jogo de imposição física e pela disciplina tática. São características que sustentaram a campanha segura até aqui. Mas é inegável que, ao colocar Vina, a equipe perde parte dessa pegada. O que se ganha, em compensação, é a possibilidade de transformar um ataque previsível em um setor ofensivo mais criativo.

Há diferentes caminhos para o técnico. O mais natural seria escalar Vina como terceiro homem de meio-campo, avançado, com liberdade para articular e ocupando a vaga que hoje é de Lourenço, e que já foi de Mugni. Como terceiro atacante ou quarto homem de meio, com ainda mais liberdade, Condé teria que sacar uma das peças de lado de campo, mas seria algo surpreendente, tendo em vista que ambos ajudam demais na marcação e são fundamentais na ideia tática do treinador.

Como Pedro Raul é dúvida para o jogo contra o São Paulo por questões fisicas, na próxima segunda-feira, surge a hipótese de Vina atuar como falso nove. Mas aí o risco é outro: ele tende a sair para construir jogadas, deixando o time sem presença ofensiva dentro da grande área. E jogar de costas para o gol ou enfiado entre os zagueiros nunca foi sua principal característica.

Seja como for, aproveitar mais o potencial do jogador é um desafio para Léo Condé. Por enquanto, o meio-campista atuou 23 minutos contra o Juventude, sete contra o Vasco e 28 diante do Bahia, sempre entrando na segunda etapa.

Importante mini-rodada de jogos atrasados

Grêmio x Botafogo e Vasco x Bahia são os dois confrontos desta quarta pelo Campeonato Brasileiro, jogos atrasados da rodada 16. Os resultados interessam bastante para Ceará e Fortaleza. O Alvinegro tem chance de perder posição na tabela para o Grêmio e o Fortaleza pode ver o Vasco se distanciar da briga contra o rebaixamento.

Quem para o Bayern na Alemanha?



1. O Bayern de Munique começou arrasador no Campeonato Alemão. Marcou 18 gols nos quatro primeiros jogos, média de 4,5 por partida.

2. Só o atacante Harry Kane fez oito desses 18 gols e ainda deu três assistências, um domínio absurdo.

3. Com esses dados e desempenho, já dá para parabenizar o Bayern por mais um título nacional...



