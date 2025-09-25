Logo O POVO+
Fortaleza: sequência para definir o futuro
Foto de Fernando Graziani
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito

Bareiro e Marinho, atacantes do Fortaleza, no Castelão (Foto: FERNANDA BARROS)
Foto: FERNANDA BARROS Bareiro e Marinho, atacantes do Fortaleza, no Castelão

A situação delicada que o Fortaleza se colocou no Campeonato Brasileiro chega agora a um momento chave. Com apenas 18 pontos em 23 jogos e restando 15 partidas a disputar, o time ainda está longe de conseguir a saída da zona de rebaixamento. A matemática é cruel: ou reage agora, ou assina de vez a sentença de queda. O calendário apresenta uma sequência com potencial para ser o divisor de águas na temporada. Nos próximos quatro jogos, o Tricolor encara adversários, em tese, mais acessíveis: Sport (casa), São Paulo (casa), Juventude (fora) e Vasco (casa). Três partidas no Castelão, diante da torcida, contra rivais que oscilam ou lutam na parte de baixo da tabela. É justamente tal combinação que transforma a sequência em decisiva.

Se o Fortaleza atuar com eficiência e competitividade, há espaço real para conquistar vitórias e seguir na luta para não cair. Por baixo, o time precisa de pelo menos oito pontos nessas quatro partidas para respirar — mas o cenário ideal seria atingir entre 9 e 12, aproveitando o fator casa e a instabilidade dos adversários. É a melhor chance de se reposicionar na tabela e ganhar fôlego para os duelos seguintes.

Isso porque a sequência que vem depois é pesada: Cruzeiro em Belo Horizonte e Flamengo no Castelão. Dois jogos duríssimos, contra equipes que brigam pelo título. Entrar nesses confrontos sem ter reagido e sabendo que depois a tabela aponta embates diante do Santos de Vojvoda e do Ceará, é caminhar para a Série B.

O Fortaleza está vivendo seu momento mais complicado desde que subiu para a Série A. A missão de Palermo e companhia é conseguir transformar a pressão em combustível. A margem de erro é mínima.

O número que importa

Os dois próximos jogos do Ceará serão fora de casa, contra São Paulo e Vitória. A campanha da equipe como visitante não é boa. São 10 pontos somados em 11 partidas, lembrando que na conta estão os três pontos conquistados sobre o Fortaleza, jogo no Castelão no primeiro turno, mas com mando do Tricolor.

Ainda sobre o Alvinegro, a postura ofensiva no empate por 2 a 2 diante do Vasco, encontro mais recente do time longe de seus domínios, teve alguns momentos interessantes, com marcação alta, velocidade pelos lados e iniciativa quando tinha a bola, ações que precisam se repetir em São Paulo e em Salvador.

Mais 3!

1. A temporada 2025-26 do NBB vai começar com o Torneio Abertura, que será realizado de 28 de setembro a 4 de outubro, em Brasília (DF). São 12 participantes divididos em quatro grupos e o Fortaleza Basquete Cearense está ao lado de Flamengo-RJ e Pato Basquete-PR.

2. O regulamento é simples. Os vencedores de cada grupo — turno único — vão para as semifinais e quem passar, joga a final. Ano passado o campeão foi o KTO Minas, mas foram apenas seis times.

3. Como é um torneio preparatório, as dez equipes que não forem para a decisão do título formam chaveamentos para decidir as outras colocações da competição, garantindo pelo menos quatro partidas para cada.

