Fortaleza: contra o Sport, vitória ou caos

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Lucas Sasha deve ser titular do Fortaleza, neste sábado

O Fortaleza chega ao duelo contra o Sport, neste sábado, em uma situação clara: qualquer resultado que não seja a vitória hoje, no Castelão, coloca o clube em rota de colisão com a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026.

Tal constatação vai além da matemática pura e simples — o time está distante sete pontos de sair da zona de rebaixamento, faltando 15 partidas para realizar. Assim, é uma questão de identidade, confiança e capacidade de execução num momento em que o elenco precisa provar que ainda tem recursos para reagir, cenário que já abordei aqui durante boa parte da semana por diversos ângulos.

Muito falamos sobre a necessidade dos três pontos e sobre a sequência que virá - São Paulo, Juventude e Vasco. É evidente que esse recorte de confrontos definirá se o Fortaleza lutará até o fim para se salvar ou se será empurrado precocemente para a segunda divisão. Mas o ponto central é mais a postura em campo e a obrigação absoluta de somar três pontos. Contra o lanterna, não há espaço para hesitação, nem para o discurso de que tudo pode acontecer. O Sport apesar de ter perdido apenas dois dos nove jogos mais recentes que fez, chega também fragilizado pela posição. É um embate que se coloca como uma armadilha: a obrigação de vencer pressiona demais.

É aí que o trabalho de Palermo e comissão se torna crucial. Motivar o elenco não basta - é preciso traduzir motivação em concentração, disciplina tática e execução. O Fortaleza não pode se dar ao luxo de repetir erros recentes, como a falta de intensidade em jogos decisivos ou a dificuldade de transformar volume em gols. A equipe precisa ser objetiva: impor seu jogo desde o início, criar oportunidades claras e não desperdiçá-las.

Além do resultado, vencer dá outro gás ao torcedor, mostra que a estrada da permanência pode ser percorrida. Já um tropeço, mesmo em forma de empate, terá efeito devastador - dentro e fora de campo. É aquela coisa de sempre: não dá para sair da zona do rebaixamento em uma partida só. É uma construção que leva tempo, paciência e convivência com pressão absoluta a cada rodada, mas se quiser seguir escrevendo sua história na Série A, ganhar é a única coisa que resta.

Cristiano Ronaldo se aproxima do gol 1.000

Cristiano Ronaldo segue escrevendo capítulos impressionantes. O português marcou mais um gol pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita, na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Wehda, e chegou a 946 gols na carreira, ficando a apenas 54 do lendário milésimo.

Ainda sobre o português, aos 40 anos, mantém forma física de elite e segue decisivo, um dos maiores de todos os tempos. Além da rotina de gols, ele ainda é fundamental para a seleção de Portugal e deve disputar em 2026 a sua sexta Copa do Mundo, feito reservado, até hoje, a nenhum jogador da história, mas que também pode ser alcançado por Messi, pela Argentina e Ochoa, pelo México, ano que vem.

Mais 3!

1. Como fecha a rodada da Série A contra o São Paulo apenas na segunda-feira, jogo isoloado, o Ceará terá a exata noção de que posição ficará pós confronto.

2. O time vai começar a rodada na 11ª colocação, podendo ganhar duas posições e com chances de perder quatro.

3. Grêmio e Corinthians são as equipes que o Alvinegro tem possibilidade de ultrapassar. Já Vasco, Inter, Santos e Atlético-MG são os clubes que podem ganhar posição do elenco comandando por Léo Condé



