Fortaleza: distância para sair do Z-4 cai, mas rodada poderia ter sido melhor

Foto: FERNANDA BARROS Sasha comemora gol da vitória do Fortaleza sobre o Sport

Ganhar do Sport no Castelão era absolutamente fundamental para a sobrevivência do Fortaleza na tentativa de escapar da Série B em 2026 e o time conseguiu fazer 1 a 0, no sábado, bonito gol de Lucas Sasha.

A equipe apresentou atuação consistente e agressiva no primeiro tempo, tirando todos os espaços do adversário e construindo ações ofensivas.

Na segunda etapa, o Sport cresceu, teve boas oportunidades — foi quando João Ricardo brilhou, principalmente na falta cobrada por Hyoran, nos minutos finais, com uma defesa fabulosa —, mas foi o Tricolor que desperdiçou mais oportunidades para ampliar.

Leia mais Santos e Bragantino empatam e Fortaleza vê distância para sair do Z-4 diminuir

Palermo valoriza atuação do Fortaleza em vitória diante do Sport

⁠Em 3 jogos, Palermo supera Paiva e iguala Vojvoda em vitórias na Série A 2025 Sobre o assunto Santos e Bragantino empatam e Fortaleza vê distância para sair do Z-4 diminuir

Palermo valoriza atuação do Fortaleza em vitória diante do Sport

⁠Em 3 jogos, Palermo supera Paiva e iguala Vojvoda em vitórias na Série A 2025

Em três partidas, com duas vitórias, Palermo mostrou já conhecer bem o elenco, escalando um meio-campo ágil com Crispim e Pikachu, e dando confiança aos reforços. Como exemplo, Guzmán e Herrera, que entraram bem, e Lucas Gazal, escalado desde o início, mostrando segurança em sua estreia na zaga, com bastante intensidade e energia.

A rodada permitiu ao Fortaleza — que segue na vice-lanterna, mas encostou em Juventude e Vitória —, diminuir a distância para sair do Z-4, que era de sete pontos para o Atlético-MG e agora ficou em seis, tendo o Santos como alvo (sempre o 16º colocado). A equipe de Vojvoda empatou com o Bragantino e ficou com 27 pontos, contra 21 do Tricolor, que também viu o Inter empatar, estacionando nos 28 pontos, na 15ª colocação. O fato é que poderia ser melhor, mas Vasco e Atlético-MG ganharam, times que não dão indícios, hoje, que vão lutar para cair, apesar da pontuação ainda preocupante.

O número que importa

O Ceará entra em campo hoje, no Morumbis, na 13ª colocação na tabela, com 28 pontos. Como visitante, a equipe somou 10 pontos em 33 disputados, aproveitamento baixo e que precisa melhorar.

E justamente diante do São Paulo é possível aproveitar a fase turbulenta do adversário: eliminado em casa na Libertadores e pressionado na Série A, com campanha ruim para quem tem investimento tão alto. A equipe de Crespo tem uma das melhores defesas em casa, mas o ataque vai mal demais.

É nesse cenário que o Alvinegro precisa acreditar na possibilidade de vencer. A defesa do time de Condé tem sido consistente e dá segurança, mas é fundamental que o ataque enfim apareça. Jogar fora de casa exige coragem: marcar bem, como a equipe tem feito, mas também ser agressiva quando tiver a bola. A rodada já foi positiva para concorrentes diretos na parte intermediária da tabela, o que aumenta a responsabilidade do Ceará em buscar pontos longe de casa.

Leia mais São Paulo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Com Pedro Raul e Mugni, Ceará embarca para São Paulo; veja relacionados

São Paulo x Ceará: torcida do Vovô terá carga de 3.200 ingressos no Morumbis Sobre o assunto São Paulo x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Com Pedro Raul e Mugni, Ceará embarca para São Paulo; veja relacionados

São Paulo x Ceará: torcida do Vovô terá carga de 3.200 ingressos no Morumbis

Mais 3!

1. Grande vitória do Floresta sobre o São Bernardo, por 1 a 0, colocou o time de Leston Júnior na segunda colocação do seu quadrangular na Série C, com seis pontos, atrás do Londrina (seis pontos também, lidera pelos gols marcados), que venceu o Caxias por 1 a 0.

2. O Floresta não tomou gol nos quatro jogos da segunda fase e depende de suas forças para conseguir vaga na Série B, algo que seria completamente histórico.

3. Faltam dois jogos apenas. E o acesso já pode vir domingo que vem, contra o Londrina. Uma vitória da equipe da Vila Manoel Sátiro combinada com empate entre São Bernardo e Caxias (ambos somam três pontos), o acesso ocorre.