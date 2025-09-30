Ceará vence o São Paulo com grande consistência defensiva

Foto: Felipe Santos/Ceará SC O Ceará venceu o São Paulo em pleno Morumbi

Não foi por falta de aviso: era totalmente possível o Ceará ganhar do São Paulo fora de casa. Bastava ter mais coragem ofensiva e manter o ótimo sistema defensivo de toda a temporada. E foi isso que o elenco fez, ontem, batendo o adversário por 1 a 0, gol de Pedro Henrique, e chegando aos 31 pontos. As duas bolas na trave no gol de Bruno Ferreira foram frutos do acaso e não de uma pressão ou organização, até porque o Alvinegro marcou muito bem, com ímpeto, preenchimento de espaços e boas atuações individuais. Depois que ficou em vantagem, então, não se deixou incomodar em nada, aproveitando um adversário em péssima fase e inseguro. Poderia ter ampliado o marcador, inclusive, mas Pedro Raul e Guilherme desperdiçaram.

Fortaleza: meta segue sendo 44 pontos

Após a vitória sobre o Sport, o Fortaleza chegou a 21 pontos no Brasileirão, mantendo seu alvo em 44 pontos para garantir a permanência na Série A. Com essa pontuação, com a atual situação de aproveitamento do torneio todo, qualquer clube teria mais de 97% de chance de não cair, números atualizados pela Universidade Federal de Minas Gerais.

Assim, faltando 14 jogos, o Fortaleza precisa somar 23 pontos para atingir a meta. Isso pode ser feito de diferentes maneiras: por exemplo, vencendo oito partidas; ou sete vitórias e dois empates; ou seis vitórias e cinco empates. Pouco importa a forma, evidentemente. O importante é garantir o que precisa.

Ainda sobre a vitória sobre o Sport, o que mais me chamou atenção foi a entrega física do elenco. Os jogadores claramente entenderam os recados de Palermo sobre a necessidade de doação. Tecnicamente, o Fortaleza ainda está longe do ideal, mas neste momento, o foco é somar pontos, não apresentar um futebol vistoso. Nem daria, inclusive, diante de um trabalho com tão pouco tempo sob novo comando. Assim, consistência e o comprometimento dentro de campo são prioridades.

A grande defesa do Floresta

O Floresta sofreu apenas 15 gols em 23 jogos da Série C até agora. Foram 19 partidas na primeira fase e mais quatro no quadrangular. É a segunda melhor do torneio.

Ainda sobre a equipe da Vila Manoel Sátiro, desde o início o técnico Leston Júnior adotou esquema de três zagueiros e, quando o time perde a bola, toda a equipe volta para marcar com uma linha de cinco na frente da área e cinco no meio-campo. Não é por acaso que o Floresta não sofreu gol nos quatro jogos dos quadrangular.

Após vencer o São Bernardo no domingo e chegar aos seis pontos, o cenário está muito positivo. Pode se classificar se vencer o Londrina e contar com empate entre Caxias e São Bernardo ou vitória do São Bernardo. Suba ou não para a Série B, o trabalho de Leston Júnior é exemplo de orientação tática e execução perfeita, com atletas que abraçaram a ideia de muita entrega, tendo uma das menores folhas salariais da competição. Evidentemente, falta mais poder ofensivo, mas resta apostar no que deu certo até agora.

Mais 3!

1. A CBF vai divulgar amanhã o calendário do futebol brasileiro para 2026, prometendo mudanças significativas nas competições.

2. Estaduais terão menos datas, passando de 15-16 para 11 (o Cearense está adequado já), e a Copa do Brasil pode adotar fases em jogo único até as semifinais.

3. Outras alterações relevantes: ajustes na Copa do Nordeste e ampliação da Série D.



