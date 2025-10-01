Com Condé, defesa do Ceará brilha na Série A

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL-26.06.2025: Coletiva Léo Condé. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O sistema defensivo do Ceará tem sido o grande destaque da campanha da equipe no Campeonato Brasileiro de 2025. Até aqui, em 24 jogos, o Alvinegro tem a quinta melhor defesa da competição — sofreu 23 gols -, reflexo direto do trabalho sólido do técnico Léo Condé e da entrega dos jogadores.

O número mais emblemático é que, em oito partidas, o time conseguiu sair de campo sem ser vazado - conquistando seis vitórias e dois empates nessas ocasiões. Isso mostra a força do sistema defensivo, que oferece segurança e estabilidade, permitindo que a equipe se mantenha competitiva mesmo quando o ataque não corresponde da mesma forma.

Nos outros cinco empates, chama atenção a regularidade: foram três igualdades por 1 a 1 e duas por 2 a 2, resultados que evidenciam uma defesa difícil de ser superada, jamais permitindo placares largos. Prova disso é que dos nove insucessos até então, cinco foram pelo placar mínimo de 1 a 0. Ou seja, o Ceará vende caro as derrotas e a única vez que tomou três gols foi contra o Botafogo, no 3 a 2 no Rio de Janeiro.

Tal consistência se traduz em um dado curioso: o time tem saldo de zero, com 23 gols marcados e 23 sofridos, mostrando que os números ofensivos ainda deixem a desejar, já que o Ceará aparece com o quinto pior ataque do torneio.

Mesmo assim, a solidez defensiva (muito ajudada pelos atacantes de lado, caso de Galeano, que se doa em campo de forma impressionante) tem sido fundamental para que o clube não corra riscos de rebaixamento e, ao contrário, mantenha grandes chances de classificação à Copa Sul-Americana.

Tal postura passa pela mão de Léo Condé, que conseguiu montar um setor firme e eficiente com peças de ótimo custo-benefício. Jogadores como Fabiano, Willian Machado e Dieguinho, além da manutenção de Bruno Ferreira, um goleiro que vive grande fase, são exemplos de acertos da diretoria.

A segurança de Matheus Bahia, o retorno de Marcos Victor e a boa atuação dos volantes reforçam o conjunto e dão sustentação à equipe. Assim, o Ceará mostra que construiu sua campanha em bases sólidas: defesa confiável, um time difícil de ser batido e uma identidade competitiva que, mesmo sem brilho no ataque, garante resultados.

Os quatro times do Campeonato Brasileiro com desempenhos defensivos melhores do que o Ceará na temporada são o líder Flamengo (12 gols); Palmeiras (19), Cruzeiro (19) e Botafogo (20).

Ronda asiática no tênis masculino

1. Do outro lado do mundo, Carlos Alcaraz venceu mais um torneio em 2025 nesta semana. Ao bater o norte-americano Taylor Fritz por 2 sets a 0 na final do ATP 500 de Tóquio, levantou seu oitavo troféu. Temporada do espanhol, número 1 do mundo, é espetacular.

2. Por causa de questões físicas, Alcaraz desistiu do ATP 1000 de Xangai, um dos mais relevantes torneios do mundo, principalmente nesta reta de final de ano tenístico.

3. Já Novak Djokovic estará na China, onde já foi campeão quatro vezes e é adorado pelo público. No ano passado, por sinal, o sérvio perdeu a final para o italiano Jannik Sinner, grande favorito, ainda mais com a ausência de Alcaraz.



