Copa do Nordeste mantida é excelente, mas ausência de grandes clubes merece cuidado
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Copa do Nordeste mantida é excelente, mas ausência de grandes clubes merece cuidado
É evidente que a CBF ficou sem alternativa diante da necessidade de alinhar o calendário nacional ao internacional. Ainda assim, o efeito colateral terá que ser muito bem administrado e cuidado
A decisão da CBF de alterar o calendário do futebol brasileiro para 2026 manteve a existência da Copa do Nordeste, uma ótima noticia, já que existia um temor do fim da competição, mas trouxe impacto na qualidade técnica para as próximas temporadas.
O novo formato prevê 20 clubes, divididos em quatro grupos de cinco, mas a eventual ausência de alguns dos principais representantes da região pesa e merece atenção dos clubes e da própria entidade para que a Copa do Nordeste siga forte como é.
Como o torneio usará datas que coincidem com as competições internacionais, equipes que conquistarem vaga na Libertadores ou na Sul-Americana, como Bahia e Ceará, neste momento da Série A, por exemplo, não poderiam participar.
É evidente que a CBF ficou sem alternativa diante da necessidade de alinhar o calendário nacional ao internacional, um pedido antigo e necessário para a organização do futebol no país. Ainda assim, o efeito colateral terá que ser muito bem administrado e cuidado.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.