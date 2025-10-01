Copa do Nordeste mantida é excelente, mas ausência de grandes clubes merece cuidado

Foto: Mauricia da Matta/CBF Taça da Copa do Nordeste 2025

A decisão da CBF de alterar o calendário do futebol brasileiro para 2026 manteve a existência da Copa do Nordeste, uma ótima noticia, já que existia um temor do fim da competição, mas trouxe impacto na qualidade técnica para as próximas temporadas.

O novo formato prevê 20 clubes, divididos em quatro grupos de cinco, mas a eventual ausência de alguns dos principais representantes da região pesa e merece atenção dos clubes e da própria entidade para que a Copa do Nordeste siga forte como é.

Como o torneio usará datas que coincidem com as competições internacionais, equipes que conquistarem vaga na Libertadores ou na Sul-Americana, como Bahia e Ceará, neste momento da Série A, por exemplo, não poderiam participar.

É evidente que a CBF ficou sem alternativa diante da necessidade de alinhar o calendário nacional ao internacional, um pedido antigo e necessário para a organização do futebol no país. Ainda assim, o efeito colateral terá que ser muito bem administrado e cuidado.