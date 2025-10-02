CBF impacta com mudança profunda no calendário

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Evento de apresentação do novo calendário do futebol brasileiro, na sede da CBF

O futebol brasileiro vai ser outro a partir do ano que vem. Fazia tempo que mudanças estruturais não ocorriam como as anunciadas nessa quarta-feira, 1º. Com calendário caótico, marcado por excesso de jogos, sobrecarga de atletas, conflitos bizarros entre torneios e pouco espaço para planejamento, era preciso agir e, até de forma surpreendente e positiva, é uma das maiores reestruturações do calendário nacional em décadas.

As alterações atingem todos os níveis: dos Estaduais ao Brasileirão, das competições regionais às divisões inferiores. O que se percebe de imediato é uma tentativa clara de reduzir o peso que os clubes da Série A vinham carregando, ao mesmo tempo em que se amplia o acesso de equipes menores ao cenário nacional. É uma combinação que, se funcionar na prática para desenvolvimento real, será bem interessante.

A antecipação dos torneios é um exemplo marcante. Os Estaduais, no geral, que começavam em meados de janeiro, agora serão disputados a partir de 11 de janeiro e com menos datas: de 16 para 11. A ideia é compactar, preservando sua relevância histórica, mas sem comprometer o calendário nacional.

O Campeonato Brasileiro também terá início mais cedo, em 28 de janeiro, e se estenderá até dezembro, o que vai obrigar os clubes a iniciarem a temporada com elencos formados e prontos já nas primeiras semanas do ano. Aquela desculpa de testar o treinador no Estadual já era.

Outro ponto de destaque é a Copa do Brasil. A competição, que cresceu de 92 para 126 participantes, passa a ter nove fases, com eliminatórias em jogo único até a quinta etapa, quando entram os clubes da Série A. É uma reformulação significativa. Já a final, em partida única, não seria uma escolha minha, porém é uma tendência mundial que a CBF resolveu adotar.

No capítulo dos regionais, a Copa do Nordeste foi mantida, o que é bom, porque existia um temor do seu término, mas é uma pena que, por causa do calendário, os clubes com vagas em competições internacionais não poderão disputá-la. Uma perda técnica considerável que terá que ser compensada com outras estratégias para que não se perca o interesse.

Nas Séries C e D, a transformação é enorme. A Série D saltará de 64 para 96 clubes, uma tentativa de fortalecer a base do futebol nacional. A Série C terá um processo gradual de expansão, com formatos diferentes até chegar a 28 clubes para 2028. O movimento é claro: ampliar o alcance, vagas e integração.

De modo geral, o novo calendário diminui em 15% o número de jogos das equipes da Série A, mas aumenta a carga das divisões inferiores. Assim, os grandes clubes ganham em alívio, enquanto as equipes menores têm mais espaço.

Claro, tudo ainda é teoria. A prática é que dirá se a proposta funcionará e se caos vai ser controlado. Há desafios evidentes, como a necessidade de ajustes logísticos, de maior capacidade de gestão dos clubes e da própria CBF, além da resistência natural que sempre acompanha mudanças dessa magnitude.

Mas, diante do histórico recente de improvisos e soluções paliativas, o que a entidade apresentou é um passo importante. Pela primeira vez em muito tempo, o calendário do futebol brasileiro parece fruto de planejamento, diálogo e visão de médio prazo. Se os objetivos forem cumpridos, os clubes poderão trabalhar com previsibilidade, os jogadores terão menor desgaste e os torcedores ganharão competições melhores em todos os aspectos.

