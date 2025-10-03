Após derrota, Ceará fica a seis pontos do Z4 e mantém 50% de chance de Sula
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Após derrota, Ceará fica a seis pontos do Z4 e mantém 50% de chance de Sula
O Alvinegro segue na 11ª posição da tabela, com 31 pontos, e ainda sonha com uma classificação para jogar o torneio continental
A tropeço do Ceará diante do Vitória, por 1 a 0 em Salvador, impediu o time de subir para a 9ª colocação da Série A, permanecendo em 11º lugar, estacionado nos 31 pontos. O revés trouxe duas leituras distintas: de um lado, a frustração pela oportunidade desperdiçada de se aproximar mais do grupo da frente; de outro, a constatação de que o time ainda mantém um cenário competitivo para vaga na Sula.
A distância para a zona de rebaixamento agora caiu para seis pontos. Embora esse seja um colchão relativamente seguro, não há espaço para relaxamento. O Brasileirão costuma castigar equipes que oscilam demais na reta final. A campanha, até aqui, foi marcada por equilíbrio defensivo e algumas atuações sólidas, mas a irregularidade persiste, inclusive como mandante.
O objetivo realista e viável é a vaga na Copa Sul-Americana. Para alcançá-la, o Ceará precisa chegar a pelo menos 49 pontos – ou seja, somar 18 nos 13 jogos restantes. Isso significa conquistar seis vitórias ou cinco vitórias e três empates. Não é uma missão simples, mas longe de ser impossível. Mantendo a média atual e aproveitando melhor os jogos no Castelão, a equipe tem mais de 50% de chances de se classificar para o torneio continental.
A vaga na Sul-Americana seria um ganho enorme para o clube, não apenas esportivamente, mas também financeiramente e em termos de projeção. Mas a regularidade é essencial neste momento.
Se você quer informação sobre futebol antes, durante e depois da bola rolar, é aqui mesmo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.