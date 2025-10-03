Após derrota, Ceará fica a seis pontos do Z4 e mantém 50% de chance de Sula

Foto: Lucas Emanuel/FCF Léo Condé, nesta quinta-feira, 2, enfrentou seu ex-time, o Vitória

A tropeço do Ceará diante do Vitória, por 1 a 0 em Salvador, impediu o time de subir para a 9ª colocação da Série A, permanecendo em 11º lugar, estacionado nos 31 pontos. O revés trouxe duas leituras distintas: de um lado, a frustração pela oportunidade desperdiçada de se aproximar mais do grupo da frente; de outro, a constatação de que o time ainda mantém um cenário competitivo para vaga na Sula.

A distância para a zona de rebaixamento agora caiu para seis pontos. Embora esse seja um colchão relativamente seguro, não há espaço para relaxamento. O Brasileirão costuma castigar equipes que oscilam demais na reta final. A campanha, até aqui, foi marcada por equilíbrio defensivo e algumas atuações sólidas, mas a irregularidade persiste, inclusive como mandante.

O objetivo realista e viável é a vaga na Copa Sul-Americana. Para alcançá-la, o Ceará precisa chegar a pelo menos 49 pontos – ou seja, somar 18 nos 13 jogos restantes. Isso significa conquistar seis vitórias ou cinco vitórias e três empates. Não é uma missão simples, mas longe de ser impossível. Mantendo a média atual e aproveitando melhor os jogos no Castelão, a equipe tem mais de 50% de chances de se classificar para o torneio continental.

A vaga na Sul-Americana seria um ganho enorme para o clube, não apenas esportivamente, mas também financeiramente e em termos de projeção. Mas a regularidade é essencial neste momento.