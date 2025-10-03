Uma quinta-feira péssima para Ceará e Fortaleza

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Fortaleza não soube aproveitar a vantagem numérica contra o São Paulo

Uma dia complicado para o futebol cearense na Série A. Derrotas do Fortaleza para o São Paulo e do Ceará para o Vitória. Pela gravidade atual na tabela, o insucesso do Tricolor é bem mais preocupante, ficando ainda na vice-lanterna e agora distante sete pontos para sair do Z-4.

Em Salvador (BA), o Ceará fez um primeiro tempo ruim. Atuando de forma reativa, como é o padrão jogando fora de casa, a equipe não construiu nada ofensivamente e com um agravante: falhas defensivas apareceram em número bem maior do que o normal, tanto dando espaços pelos lados, como bobeando na bola aérea — o gol do Vitória ocorreu assim.

No segundo tempo, o jogo mudou porque Léo Condé fez diversas alterações ofensivas. Como o desesperado Vitória também resolveu apenas se defender, o Alvinegro criou diversas oportunidades e poderia ter empatado principalmente em três lances: gol perdido por Pedro Raul, bola na trave de Aylon e outra chance desperdiçada, desta vez por Willian Machado, em grande assistência de Paulo Baya. Poderia ter jogado assim desde o começo da partida.

No Castelão, o Fortaleza foi mal, mas principalmente ineficiente no ataque. Teve muito mais a bola, finalizou cerca de 20 vezes, mas foi derrotado por 2 a 0 por um São Paulo desfalcado, porém até organizado, diante de 35 mil torcedores e com vaias no final. O elenco de Palermo foi incapaz de agredir com firmeza, ainda que tenha jogado por cerca de 75 minutos com um atleta a mais. É um drama enorme, agora restando apenas 13 partidas para tentar se salvar da Série B.

Chuva de gols na Champions League

Em apenas 36 jogos da fase de liga da Liga dos Campeões 2025/2026 disputados até agora, já foram marcados 129 gols — uma média impressionante de 3,58 por partida.

Ainda sobre a Champions, o número de gols reforça o altíssimo nível ofensivo do torneio mais forte do planeta entre clubes de futebol. Mesmo diante de defesas sólidas e de zagueiros de classe mundial, os atacantes têm levado ampla vantagem, mostrando repertório técnico e poder de decisão acima da média.

Evidentemente, com a ampliação do número de clubes nesta primeira fase e a mudança de regulamento, ocorrem vários encontros desiguais tecnicamente, o que acaba por provocar goleadas que até então não eram tão comuns assim, mas isso não tirou o ímpeto ofensivo das equipes, pelo contrário, confirmou.

Copa do Nordeste no calendário da CBF



1. Voltando ao assunto que abordei ontem, a CBF manteve a Copa do Nordeste no novo calendário de 2026, algo positivo diante do temor do fim do torneio, mas com mudanças que afetam diretamente sua formatação.

2. O modelo passa a contar com 20 clubes em quatro grupos de cinco, porém a ausência de equipes classificadas para Libertadores ou Sul-Americana preocupa.

3. A adequação ao calendário internacional era inevitável, mas o impacto técnico será um desafio: cabe aos clubes e à própria entidade trabalhar para que a Copa do Nordeste siga relevante e forte. E não tenho dúvida alguma: os clubes com vaga em torneios da Conmebol ainda vão tentar participar da Copa do Nordeste.



