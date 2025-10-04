O domingo de Floresta, Fortaleza e Ceará

Foto: Felipe Santos/Ceará SC Derrota para o Vitória impediu que Ceará deslanchasse

O futebol cearense chega aos 13 jogos restantes da Série A em situações que, embora distintas, revelam muito sobre os rumos de Fortaleza e Ceará. Se o Tricolor vê o drama do rebaixamento se tornar cada vez mais real, o Alvinegro perdeu a chance de dar um salto importante na tabela e precisa se equilibrar entre a cautela e a ambição de conquistar vaga na Copa Sul-Americana.

O Fortaleza, derrotado pelo São Paulo, soma agora um fardo pesado antes de enfrentar o Juventude, amanhã: sete pontos atrás do Santos, primeiro fora da zona. A matemática é cruel: seriam necessárias oito vitórias para chegar aos 45 pontos e respirar. Mas quem olha para o desempenho recente não encontra nenhum sinal de que isso seja possível. O time venceu apenas cinco vezes em 25 jogos.

Não é só problema psicológico, como muitos tentam justificar. O problema é técnico: a equipe simplesmente não consegue produzir o suficiente no ataque e comete falhas defensivas aos montes. As vaias da torcida contra o São Paulo mostram uma relação desgastada, o que não combina com a memória recente de glórias que a equipe viveu. Ninguém decreta rebaixamento com 39 pontos em disputa, mas o que se vê é um time sem respostas dentro das quatro linhas. E isso é alarmante.

Do outro lado, o Ceará também viveu uma noite de decepção na derrota para o Vitória, que o impediu de chegar à boa 9ª posição. O tropeço poderia ser encarado como apenas mais um resultado negativo, mas vai além: o time perdeu a chance de afirmar sua candidatura no grupo de cima.

Ao mesmo tempo, não há motivo para pânico porque ainda existe uma gordura administrável em relação ao Z-4, seis pontos, e mantém um caminho aberto para a Sul-Americana. A diferença entre sonho e pesadelo está no equilíbrio. O Ceará precisa de 18 pontos nos 13 jogos que restam — seis vitórias ou cinco vitórias e três empates — para chegar aos 49. Não é tarefa simples, mas está ao alcance.

O elenco de Léo Condé encara o Santos, também no domingo, no Castelão, e precisa seguir com solidez defensiva e competitividade, mas a irregularidade, principalmente em casa, ainda é um risco que pode comprometer. O que está em jogo não é apenas uma vaga internacional, mas a chance de o clube se projetar esportiva e financeiramente em 2026.

Floresta joga pelo acesso



Na quinta rodada do quadrangular de acesso da Série C, o Floresta tem a possibilidade de garantir o acesso. Precisa ganhar do Londrina e torcer para São Bernardo vencer o Caxias ou o jogo terminar empatado.

O desafio do Floresta, que não tomou gol nos quatro jogos até agora da segunda fase, é encontrar o equilíbrio para manter a tremenda força defensiva, mas conseguir se impor em casa diante de um adversário difícil, que briga demais. Como já mencionei, o acesso da equipe da Vila Manoel Sátiro para integrar os 40 melhores clubes do Brasil em 2026 seria épico, até pela folha de pagamento, que fica por volta de R$ 350 mil, um das três menores da competição. Apenas confirmando: a condução de Leston Júnior e sua comissão técnica é excelente.

