Ceará e Fortaleza: vitórias importantes e histórias distintas

Foto: Samuel Setubal Vina e Pedro Henrique comemoram gol contra o Santos

O 3 a 0 do Ceará sobre o Santos, neste domingo, foi extremamente merecido. O time de Léo Condé foi dominante taticamente e voltou a mostrar excelente disposição defensiva no Castelão. Para completar, exibiu grande nível de eficiência ofensiva nos gols de Mugni, Pedro Henrique e Sobral, até porque finalizou menos do que o adversário. Em relação ao tempo de posse de bola, também foi menor do que o do Santos (primeira derrota sob o comando de Vojvoda), provando que a qualidade é mais relevante do que a quantidade. O Alvinegro (destaque também para algumas defesas de Bruno Ferreira), com 34 pontos e na décima colocação, se consolida como postulante robusto para vaga na Sul-Americana, com todo mérito.

Em Caxias do Sul, depois de um primeiro tempo com atuação muito ruim contra o Juventude, sem criação e falhando demais no sistema defensivo, era difícil imaginar uma virada do Fortaleza na etapa complementar, mas ela ocorreu. Com bem mais energia e ocupação do campo ofensivo, o Tricolor conseguiu reverter o 1 a 0, controlou o jogo e empatou depois de lindo gol de Mancuso, driblando quatro adversários e finalizando bem. O argentino participou também diretamente do tento da virada, ao encontrar Pikachu pelo lado direito, que deu ótima assistência para o gol de Bareiro, o primeiro dele.

É relevante destacar que os três pontos foram conquistados muito em função da presença de Brenno. O goleiro defendeu pênalti de Gilberto impedindo o 2 a 0, ainda com 20 minutos da primeira etapa. Escapar do rebaixamento ainda é uma missão dificílima para o Fortaleza, mas certamente, caso aconteça, o lance do arqueiro será um capítulo importantíssimo a ser escrito nesta história.

Depois de muitas rodadas, o Fortaleza saiu da vice-lanterna da Série A 2025 e, pela primeira vez, conseguiu vencer como visitante. O time agora é o 18º colocado.

Floresta perde e não depende só de si para subir

Complicou a situação do Floresta na Série C do Campeonato Brasileiro, mas ainda há chances de acesso. A equipe vacilou ao não conseguir ao menos segurar o empate em casa, neste domingo, e perdeu para o Londrina por 1 a 0. Como o São Bernardo bateu o Caxias pelo mesmo placar, o time da Vila Manoel Sátiro caiu para terceira colocação e agora não depende apenas de qualquer vitória para se classificar.

Faltando uma rodada, o Londrina está com nove pontos, o São Bernardo tem seis, o Floresta também tem seis, enquanto o Caxias soma três. Caso o Floresta empate com o Caxias e o Londrina ganhe do São Bernardo, a equipe de Leston Júnior sobe. Na hipótese do Floresta vencer, também sobe caso o Sã Bernardo não vença. O cenário mais bizarro seria vitória do Floresta e vitória do São Bernardo, porque aí teríamos um tríplice empate entre ambos — e o Londrina — todos com nove pontos, tudo sendo decidido pelos critérios de desempate.

Rodada dos erros de arbitragem

1. Mais uma rodada inacreditável da arbitragem brasileira, contaminando resultados na Série A, colocando a credibilidade de competição no ralo.

2. Tanto a vitória do Bragantino sobre o Grêmio, como o triunfo do Palmeiras sobre o São Paulo só ocorreram em função de erros absurdos dos árbitros de campo e do VAR.

3. A CBF pode arrumar o calendário da forma que for, mas enquanto não profissionalizar a arbitragem, a situação seguirá pavorosa.



