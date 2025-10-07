As contas de Ceará e Fortaleza, restando só 12 jogos na Série A
Vitória melhora a situação dos dois, mas Tricolor ainda está em situação delicada, na zona de rebaixamento
A 27ª rodada da Série A foi positiva para o futebol cearense. Ceará e Fortaleza venceram seus jogos, mas vivem momentos e objetivos completamente distintos no campeonato.
Enquanto o Alvinegro se consolida na parte de cima da tabela com um futebol equilibrado e se aproxima de uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026, o Tricolor ainda luta para escapar da zona de rebaixamento e tenta reencontrar um padrão de jogo que lhe permita reagir com segurança.
O Ceará segue em trajetória ascendente. Com a vitória convincente por 3 a 0 sobre o Santos, neste domingo, o time chegou aos 34 pontos e assumiu a décima colocação.
Sob o comando de Léo Condé, o Alvinegro tem encontrado consistência e equilíbrio, principalmente na defesa, hoje uma das mais seguras do campeonato. A solidez defensiva tem sido o alicerce da equipe, que passou a jogar com confiança e maturidade. Restando 12 rodadas, a conta é clara: vencendo cinco partidas, o Ceará praticamente garante a vaga internacional — ou até mesmo com quatro vitórias e três empates, caso mantenha o ritmo atual.
Já o Fortaleza também venceu, mas segue em um contexto muito mais delicado. A virada por 2 a 1 sobre o Juventude, em Caxias do Sul, reduziu para quatro pontos a distância para sair do Z-4. O alvo principal é o Santos — treinado justamente por pelo ex-técnico do clube Juan Pablo Vojvoda —, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, com 28 pontos. Não deixa de ser uma ironia do destino.
O Tricolor soma 24 pontos e volta a enxergar chance de reação, mas o desempenho segue aquém do ideal. Apesar das três vitórias em cinco jogos sob o comando de Martín Palermo, o time ainda não convence: apresenta dificuldades na criação, oscila defensivamente e pouco evoluiu no aspecto coletivo.
A missão do Fortaleza continua bastante difícil. O clube ocupa a 18ª colocação e precisa de cerca de 45 pontos para escapar, o que exige ao menos sete vitórias nas 12 rodadas restantes. Até agora, em 26 partidas, o clube venceu menos do que isso, apenas seis. Palermo nitidamente recuperou parte da confiança do elenco, mas ainda busca uma identidade tática clara e um futebol mais eficiente. Ainda que não consiga, será o menos culpado de todo o processo.
Com a nova pausa para jogos de seleções pelo mundo, Ceará e Fortaleza agora só voltam a jogar na Série A no próximo dia 15 de outubro. Tempo para mais treinos, descanso e muita paciência do torcedor.
Jogos remarcados ocorrem na Data Fifa
Durante a atual Data Fifa, três jogos da Série A, que foram adiados faz tempo, serão realizados: Atlético-MG x Sport e Mirassol x Fluminense ocorrem na próxima quarta, dia 8. Já Palmeiras x Juventude jogam no dia 11.
Erro de arbitragem, como sempre
1. O anunciado afastamento dos árbitros que cometeram erros grotescos nas partidas Bragantino x Grêmio e São Paulo x Palmeiras serve para rigorosamente nada.
2. Dezenas de vezes já vimos tal procedimento da CBF. Os homens do apito saem de cena por algumas semanas e voltam da mesmo forma, ou seja, péssimos tecnicamente.
3. Enquanto isso, Grêmio e São Paulo jamais terão seus pontos de volta, evidentemente. São graves prejuízos já contabilizados e nada mais.
