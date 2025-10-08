Ceará deve comprar Galeano, e motivos não faltam

Foto: Lucas Emanuel/FCF O ofensivo é peça crucial no esquema de Léo Condé

Nem sempre os protagonistas do futebol chegam cercados de expectativa positiva. Alguns conquistam espaço pelo rendimento, pela entrega e pela constância – e Galeano é um desses casos no Ceará. O atacante paraguaio desembarcou em 2025 sem grande repercussão, mas rapidamente transformou discrição em protagonismo e se tornou peça indispensável no time de Léo Condé.

Com 10 gols e 4 assistências em 45 partidas, Galeano tem sido um dos motores do time. Sua intensidade sem bola, o compromisso tático defensivo e a capacidade de decidir em jogos grandes o colocaram entre os nomes mais regulares da equipe.

Atualmente emprestado com opção de compra fixada pelo Nacional-URU, o Ceará pagou cerca de R$ 1.5 milhão pelo empréstimo, o jogador despertou interesse da diretoria para comprar seus direitos econômicos e fechar um contrato longo. O valor gira em torno de R$ 10 milhões.

O bom desempenho e a sintonia com o elenco fazem dele uma das melhores aquisições do Ceará em 2025. Em meio a um mercado cada vez mais inflacionado e imprevisível, Galeano simboliza o valor do olhar técnico e da meritocracia dentro de campo, além de um bom trabalho dos analistas de desempenho e mercado do clube. Um atleta que cresceu em silêncio, mas hoje fala alto com desempenho, comprometimento e resultados.