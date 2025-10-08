Ceará deve comprar Galeano, e motivos não faltam

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O paraguaio já soma 45 partidas no Vovô e, além do destaque ofensivo — são dez gols e quatro assistências — também agrada Condé pelo esforço defensivo
Nem sempre os protagonistas do futebol chegam cercados de expectativa positiva. Alguns conquistam espaço pelo rendimento, pela entrega e pela constância – e Galeano é um desses casos no Ceará. O atacante paraguaio desembarcou em 2025 sem grande repercussão, mas rapidamente transformou discrição em protagonismo e se tornou peça indispensável no time de Léo Condé.
Com 10 gols e 4 assistências em 45 partidas, Galeano tem sido um dos motores do time. Sua intensidade sem bola, o compromisso tático defensivo e a capacidade de decidir em jogos grandes o colocaram entre os nomes mais regulares da equipe.
Atualmente emprestado com opção de compra fixada pelo Nacional-URU, o Ceará pagou cerca de R$ 1.5 milhão pelo empréstimo, o jogador despertou interesse da diretoria para comprar seus direitos econômicos e fechar um contrato longo. O valor gira em torno de R$ 10 milhões.
O bom desempenho e a sintonia com o elenco fazem dele uma das melhores aquisições do Ceará em 2025. Em meio a um mercado cada vez mais inflacionado e imprevisível, Galeano simboliza o valor do olhar técnico e da meritocracia dentro de campo, além de um bom trabalho dos analistas de desempenho e mercado do clube. Um atleta que cresceu em silêncio, mas hoje fala alto com desempenho, comprometimento e resultados.
