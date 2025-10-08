Dinheiro, prestígio e confiança: o que vale a vaga na Sula para o Ceará

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Galeano tem sido peça chave do Ceará na temporada 2025

O Ceará vive uma temporada equilibrada na Série A, cenário com potencial para marcar um ponto de virada em sua trajetória recente. Depois de dois anos estacionado na Série B, com problemas financeiros e dificuldades administrativas, o retorno à elite já seria, por si só, um sinal de reconstrução, tanto que o discurso inicial para 2025 sempre foi de manutenção da equipe na primeira divisão.

Mas o que o elenco comandado por Léo Condé tem feito no Campeonato Brasileiro vai além: o Alvinegro está em um bom caminho para garantir uma vaga na Copa Sul-Americana de 2026, algo que representaria avanço esportivo, institucional e financeiro de peso.

Com 34 pontos e ocupando a 10ª colocação, o Ceará precisa conquistar entre 15 e 16 dos 36 pontos ainda em disputa para assegurar a classificação. A meta é perfeitamente viável, considerando a consistência que a equipe tem mostrado. O sistema defensivo, principal trunfo da campanha, vem sendo um dos mais sólidos da Série A, e nos últimos jogos o time passou também a produzir mais ofensivamente, sinal de evolução e equilíbrio tático.

A classificação para a Sul-Americana traria impactos diretos em várias frentes. No aspecto financeiro, a competição garante premiações milionárias e amplia a visibilidade internacional do clube, com potencial de atrair novos patrocinadores e valorizando atletas. Seria também uma recompensa concreta a um elenco montado com racionalidade, sem gastos excessivos, mas com um padrão de jogo bem definido.

Do ponto de vista esportivo, disputar novamente um torneio continental recolocaria o Ceará em um patamar competitivo superior, algo que faz falta. Representaria o retorno ao cenário internacional e a chance de medir forças com clubes relevantes do continente, o que eleva o prestígio e consolida o projeto esportivo.

Mas talvez o significado mais profundo esteja no orgulho da torcida. O Ceará passou por um período de incertezas, e ver o time novamente brigando na parte de cima da tabela é simbólico, prova de que gestão, comissão e elenco caminham na mesma direção.

A campanha de 2025 é, até aqui, um retrato de um time maduro e que entende as suas possibilidades. Lógico que há pontos a melhorar, mas a vaga na Sula seria a confirmação de um trabalho consistente, de uma mentalidade renovada e profissional, além de dar força a um grupo que entendeu o tamanho do clube e disputa cada confronto com enorme disposição tática e física.

Harry Kane: 18 gols em 10 jogos



Harry Kane está imparável. Nos dez primeiros jogos pelo Bayern na temporada 2025-2026, o atacante inglês marcou simplesmente 18 gols, média absurda de 1,8 por partida. E imaginar que tem um monte de atacante que não consegue fazer 18 gols sequer em uma temporada toda...

Amistosos da seleção

1. Apesar de não serem os adversários ideais para medir o atual estágio da seleção brasileira, Coreia do Sul e Japão estão longe de ser confrontos ruins.

2. Ambos estarão na Copa e possuem atletas de bom nível. É uma boa chance para Ancelotti testar e observar cenários para o grupo nesta semana.

3. É importante destacar a evidente ausência de tempo ideal de preparação. É preciso aproveitar o máximo.



