Acredite: amistosos do Brasil não são inúteis

Os confrontos que o Brasil fará contra a Coreia do Sul, nesta sexta-feira, e contra o Japão, na próxima semana, estão longe de ser simples compromissos burocráticos. O ciclo de Copa do Mundo com Carlo Ancelotti é minúsculo, tendo em vista que os trabalhos de Fernando Diniz e Dorival Júnior não deixaram qualquer legado. São, portanto, poucas oportunidades para reunir o elenco e cada partida tem peso de treino decisivo para o ajuste da equipe. Apesar de toda experiência e títulos, o técnico italiano ainda busca consolidar sua filosofia, entender as características dos jogadores e encontrar o equilíbrio entre o talento individual e a solidez coletiva que sempre marcaram suas equipes.

Na mais recente Data Fifa, rodadas finais das Eliminatórias, Ancelotti já deixou claro que está disposto a experimentar. O treinador testou dois esquemas diferentes: um 4-2-4, mais agressivo e vertical, e um 4-3-3, de maior controle e compactação. Essas variações táticas mostram que o técnico ainda observa qual modelo melhor se encaixa ao perfil do elenco. É justamente por isso que amistosos como esses ganham tanta relevância: servem como laboratório para ideias que, dentro de poucos meses, precisarão estar consolidadas.

Ainda que Coreia do Sul e Japão não estejam entre as potências da primeira prateleira, são seleções competitivas, organizadas e que sempre marcam presença em Copas do Mundo. Enfrentá-las oferece ao Brasil desafios importantes, como lidar com linhas defensivas bem postadas e com adversários intensos fisicamente.

Há outro ponto: o fortalecimento do ambiente interno. A convivência entre os jogadores, o contato direto com Ancelotti e a chance de compreender melhor as exigências táticas do técnico são etapas essenciais para a formação de um grupo coeso e confiante.

Enquanto seleções como França, Argentina, Portugal e Espanha, apenas para citar quatro, já chegam à Copa com projetos maduros, o Brasil ainda constrói o seu. Por isso, as partidas, por mais simples que pareçam, são indispensáveis, especialmente na conjuntura atual de uma seleção que perdeu tempo demais.

Galeano: destaque ofensivo e defensivo do Ceará

Com 10 gols e 4 assistências na temporada, Galeano tem sido um dos motores do Ceará. São 14 participações diretas em gols, para além do compromisso tático defensivo e da capacidade de decidir nas ações de ataque.

Ainda sobre o atacante paraguaio, ele está emprestado até dezembro com opção de compra fixada pelo Nacional-URU. O Ceará pagou cerca de R$ 1,5 milhão pelo empréstimo e o desempenho do jogador despertou interesse da diretoria em comprar seus direitos econômicos e fechar um contrato longo. O valor gira em torno de R$ 10 milhões, mas isso só será definido após a confirmação matemática da permanência do Alvinegro na Série A, algo que não deve demorar.

Egito está na Copa do Mundo

1. O Egito se classificou para a Copa do Mundo 2026, ontem. Será apenas a quinta vez do país na competição.

2. Agora liderados por um Salah em fase espetacular, podem surpreender ano que vem.

3. O jogador esteve no Mundial da Rússia, em 2018, marcou dois gols, mas o Egito foi mal.



