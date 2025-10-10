Com Ancelotti, Brasil tem atitude e comprometimento

Foto: ANTHONY WALLACE Rodrygo voltou ao time e mostrou talento diante dos coreanos

Mais do que uma goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul em Seul, o que a seleção brasileira mostrou nesta sexta-feira foi algo ainda mais relevante: atitude. Sob chuva e num amistoso que poderia ter sido encarado com desinteresse, os jogadores exibiram uma ótima postura, de concentração, entrega e entendimento coletivo. E é justamente aí que começa a ficar claro o impacto do trabalho de Carlo Ancelotti.

O técnico italiano, em pouco tempo, conseguiu dar à seleção um sentido de equipe. A movimentação no sistema ofensivo, as marcações na saída de bola, a compactação entre os setores e a aplicação tática com e sem a posse mostraram uma equipe que começa a jogar de forma coordenada.

O Brasil não venceu apenas pelo enorme talento de Estêvão, Rodrygo e Vinicius Júnior, autores dos gols, ou por bons jogadores na linha de defesa. O time ganhou bem por ter sido solidário, disciplinado e comprometido. Não, não existe favoritismo para ganhar a Copa, mas Ancelotti tem repetido: o aspecto coletivo será sempre mais importante. E essa mentalidade está sendo absorvida com rapidez.

É natural que, taticamente, a equipe ainda precise de tempo para atingir o nível desejado. O treinador mesmo reconhece isso: o desafio é preparar um time competitivo em um ciclo curto. Mas há algo que não precisa de tempo de preparação: o comprometimento. E foi exatamente essa mudança de postura que mais chamou atenção na goleada em Seul.

Os jogadores parecem compreender que vestir a camisa da seleção exige mais do que talento. A seriedade na execução das ideias, o respeito à proposta de jogo e a vontade de cumprir funções coletivas revelam um grupo diferente, mais maduro e consciente, nada parecido com os tempos de Fernando Diniz e Dorival Júnior. Faltam ajustes, é claro, mas com a liderança de um técnico que une autoridade, experiência e serenidade, a equipe volta a estar na briga legítima por grandes coisas.

Ceará levou mais de 600 mil aos estádios como mandante



Depois do jogo contra o Santos, no Castelão (vitória por 3 a 0), o Ceará atingiu mais de 600 mil torcedores em suas partidas como mandante na temporada 2025. Foram 24 jogos até agora, divididos entre PV e Castelão. O total de adeptos chegou a 620.342, média de 25.847 por encontro.

Jogo decisivo para o Floresta na Série C

Neste sábado o drama do Floresta entra em campo na Série C, rodada derradeira. Para não depender de nenhum outro resultado, a equipe precisa vencer o Caxias, fora de casa, por dois gols de diferença. Qualquer vitória por menos do que isso ou empate, o acesso para a Série B vai depender do resultado entre o líder Londrina e o segundo colocado do grupo, o São Bernardo. Os dois jogos começam às 17 horas.

Mais 3!

1. Ainda sobre a Série C, no outro grupo a Ponte Preta está classificada e recebe o Guarani (oito pontos), no clássico. Na outra partida, o Náutico (cinco pontos) enfrenta o Brusque (seis pontos) nos Aflitos.

2. Os três têm possibilidades de ficar com a segunda vaga para a Série B, ou seja, é drama em cima de drama. As partidas também começam às 17 horas.

3. Por falar em Série B, impressionante o equilíbrio em busca do acesso para a Série A. Do segundo colocado, o Goiás, até o nono, o Cuiabá, são apenas cinco pontos de diferença. Restam 21 em disputa.



