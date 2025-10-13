Fortaleza vai bater recorde de receitas comerciais em 2025: R$ 50 milhões

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC O valor tem aumentado ano a ano no Fortaleza

O Fortaleza encerrará a atual temporada com o maior faturamento de sua história em receitas de patrocínio e ativações comerciais: cerca de R$ 50 milhões. O número, que inclui o valor pago anualmente pela patrocinadora principal, Cassino Bet, retrata a relevância que o clube conquistou no mercado, mesmo atravessando uma temporada esportivamente ruim e, neste momento, de luta difícil contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o uniforme da equipe exibe 14 marcas fixas, sem contar a fornecedora de material esportivo, a Volt. As duas mais recentes - BlinkPlanet e Pinheiro Supermercado - foram fechadas entre setembro e outubro, reforçando a capacidade do departamento comercial em ampliar a base de parceiros.

Conversei com Victor Simpson, gerente comercial do Fortaleza, e ele reconheceu que 2025 tem sido um ano desafiador para a busca de patrocinadores, já que a concentração de investimentos em casas de apostas acabou alterando o equilíbrio do mercado. “Esse cenário, apesar de representar valores altos, também afugenta outros segmentos, que têm dificuldade de competir com o poder financeiro das bets”, observou.

Mesmo assim, Simpson avalia que o fato do Fortaleza ter participado da Libertadores e dos principais torneios do país foi determinante para atrair marcas. A presença em competições internacionais manteve o clube em evidência e reforçou a imagem com empresas interessadas em visibilidade nacional e continental.

Outro fator que ajuda a explicar o bom resultado é o modelo de gestão adotado pelo clube nos anos recentes. Estrutura administrativa, governança financeira e profissionalização têm gerado um ambiente de maior confiança para investidores. “A credibilidade da instituição é um ativo que pesa muito. Muitos dos contratos atuais já estão renovados para além do fim desta temporada”.

Num contexto de crise econômica e de saturação no mercado publicitário esportivo, o desempenho comercial do Fortaleza em 2025 tem ido bem. Por sinal, é um crescimento perene ano a ano. Evidente que o desafio maior agora é dentro de campo e pontuar para permanecer na Série A, cenário que certamente será decisivo e impactante em todos os setores do clube na próxima temporada.