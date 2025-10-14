Futebol feminino cearense com força e espaço no O POVO

Foto: FERNANDA BARROS Ceará e Fortaleza se enfrentam nesta quinta

Excelente a parceria anunciada entre O POVO e a Federação Cearense de Futebol para a transmissão de oito jogos do Campeonato Cearense Feminino 2025 na TV O POVO, canal aberto digital 48.2, e no YouTube. Representa um passo bastante importante para o fortalecimento da modalidade por aqui, justamente porque garante visibilidade às atletas, comissões técnicas e aos clubes, amplia o alcance do futebol feminino e estimula novos investimentos e cobranças das instituições. O espaço dado às transmissões não é apenas uma questão de mídia, mas de reconhecimento e incentivo a um trabalho que vem crescendo em qualidade e profissionalismo, ganhando uma vitrine importante para seguir evoluindo, especialmente porque em 2027 tem Copa do Mundo no Castelão.

Fortaleza tem faturamento de R$ 50 milhões

O Fortaleza encerrará a atual temporada com o maior faturamento de sua história em receitas de patrocínio e ativações comerciais: cerca de R$ 50 milhões.

O número, que inclui o valor pago anualmente pela patrocinadora principal, Cassino Bet, foi confirmado para a coluna pelo gerente comercial do clube, Victor Simpson, que retrata a relevância conquistada pelo Fortaleza no mercado, mesmo atravessando uma temporada esportivamente ruim e, neste momento, de luta difícil contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Atualmente, o uniforme da equipe exibe 14 marcas fixas, sem contar a fornecedora de material esportivo, a Volt. As duas mais recentes — BlinkPlanet e Pinheiro Supermercado — foram fechadas entre setembro e outubro, reforçando a capacidade em ampliar a base de parceiros.

Castelão: segundo maior público total do Brasileirão

O Castelão é o segundo estádio com maior público total do Campeonato Brasileiro até o momento, com 705.758 pagantes, ficando atrás apenas do Maracanã, que lidera com 1.128.112 torcedores.

Ainda sobre o Castelão, o fato de ter Ceará e Fortaleza mandando jogos da Série A explica o número absoluto significativo, até porque já foram 25 partidas realizadas. O Mineirão, com 15 jogos, aparece em terceiro lugar, com 601.385 pagantes. Depois aparecem praças esportivas com apenas um mandante na competição: Morumbis, do São Paulo (586.000), Neo Química Arena, do Corinthians (524.924) e Arena Fonte Nova, com o Bahia (503.119).

Na média de público pagante por partidas nos estádios, o Maracanã também lidera com 41.782 pessoas por encontro. Já o Castelão ocupa a oitava posição, com 28.230 pagantes de média. Até agora, 23 estádios foram utilizados na Série A.

Seleção brasileira em campo

1. Ancelotti deixou claro que vai seguir testando jogadores até os amistosos da seleção brasileira no mês que vem, contra duas seleções africanas. Depois, a ideia é afunilar o máximo possível a lista para a Copa do Mundo.

2. Ainda sem convocar Neymar, o técnico tem deixado claro que se o jogador estiver bem fisicamente, estará na lista definitiva para o torneio.

3. Com média de 24,6 faltas por jogo, o Brasileirão é a 2ª liga mais faltosa do mundo, atrás apenas da Portuguesa. Dados divulgados pelo instituto suíço Cies e que envolvem os principais campeonatos do planeta.



