Ceará e Fortaleza jogam por seis pontos possíveis na Série A

Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP Brasil abriu 2 a 0, mas Japão venceu por 3 a 2

Sport e Vasco são os adversários desta quarta-feira de Ceará e Fortaleza, respectivamente, no retorno do Campeonato Brasileiro. Dois jogos realmente acessíveis — sem nenhum menosprezo, que fique claro — e justamente por isso dá para esperar seis pontos dos rivais cearenses.

O Alvinegro visita o time pernambucano e a missão é impor fora de casa um ritmo que consiga unir cuidado no sistema defensivo e controle quando tiver a bola. O Sport está praticamente rebaixado, tem o pior ataque do certame, mas não tem feito jogos recentes ruins. Caso vença, o Ceará pula para 37 pontos e ganha mais fôlego para manter a consistência para buscar vaga em competições internacionais.

Já o Fortaleza não tem outra alternativa a não ser vencer o Vasco de qualquer forma para seguir sua luta para fugir do rebaixamento. É uma partida efetivamente essencial, como todas daqui para frente, mas por ser no Castelão, a responsabilidade aumenta.

Atuar em casa, inclusive, ao lado da torcida, precisa ser um fator de apoio e confiança ao elenco, uma vantagem, e não de pressão adicional, que já está enorme por toda a questão do risco de atuar na Série B em 2026.

Com 24 pontos, é crucial para o Tricolor chegar aos 27 porque os próximos dois confrontos serão muito complicados, contra Cruzeiro, fora de casa, e Flamengo, no Castelão, dois dos três melhores times do campeonato. O Vasco é um visitante ruim e isso precisa ser explorado. São 13 jogos e apenas 11 pontos somados pelo elenco do Rio de Janeiro.

Brasil perde para o Japão — e isso pode ser ótimo

Jamais a seleção brasileira masculina tinha perdido para o Japão, mas foi o que ocorreu ontem, um 3 a 2 de virada, em Tóquio, partida que ficará para sempre na memória dos donos da casa.

Ainda sobre o amistoso do Brasil, entendo que a derrota foi ótima. O tropeço expôs erros que estavam escondidos sob a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, e trouxe à tona questões fundamentais para Carlo Ancelotti corrigir. Foi um ótimo raio-X dos pontos frágeis da equipe. Eu já havia escrito que esses amistosos não seriam inúteis. Serviram para testar o time em cenários de risco, com adversários que desafiam o Brasil a sair da zona de conforto. E foi exatamente o que o Japão fez. Ao contrário da Coreia do Sul, que permitiu espaços e foi dominada, a seleção japonesa impôs intensidade, organização e uma marcação sufocante, que desmontou o sistema brasileiro.

Ancelotti tem muito a tirar da partida, por mais que a escalação tenha sido muito modificada. O ataque foi mal no segundo tempo, estático demais. O sistema defensivo cometeu erros em sequência, individuais e coletivos e o time, como um todo, oscilou demais entre os dois tempos.

Mais 3!

1. Primeira seleção da Europa garantida na Copa do Mundo é a Inglaterra, depois do 5 a 0 sobre a Letônia, nesta terça-feira. Kane marcou mais duas vezes, confirmando a impressionante temporada do atacante.

2. Portugal também ia se classificando ontem, mas bobeou demais e tomou empate da Hungria nos acréscimos do 2 a 2 e adiou o passaporte para a Copa.

3. João Fonseca jogou muito mal nos pontos decisivos e aí não tem jeito: eliminação na primeira rodada do ATP de Bruxelas para o holandês Botic van de Zandschulp.



