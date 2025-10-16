A derrota sintomática do Fortaleza e o empate amargo do Ceará

Foto: DANIEL GALBER / Especial para O POVO Sem sucesso, o Fortaleza pressionou o Vasco no segundo tempo

A derrota do Fortaleza para o Vasco por 2 a 0, nesta quarta, no Castelão, é extremamente sintomática da situação da equipe no Campeonato Brasileiro, cada vez mais perto da Série B. Um resultado que finalizou uma rodada péssima para o Tricolor, que viu o Santos vencer o Corinthians e agora está novamente distante sete pontos para sair da zona de rebaixamento. O drama só aumenta, ainda mais quando se leva em consideração que, novamente, a equipe jogou bastante tempo com um atleta a mais no Castelão e perdeu uma série de oportunidades de gol no segundo tempo, provocando grande atuação do goleiro Léo Jardim, do time do Rio de Janeiro. O cenário é complicadíssimo, quase na casa do sem jeito, ainda mais quando se pensa nos próximos adversários: Cruzeiro e Flamengo.

Ceará desperdiça dois pontos contra o Sport

Já na Ilha do Retiro, após um péssimo primeiro tempo das duas equipes ofensivamente, o Ceará perdeu dois pontos diante do Sport, principalmente porque enfrentava o pior time do campeonato e saiu na frente aos 37 minutos do segundo tempo, gol de Pedro Raul após bela jogada entre Vina e Pedro Henrique.

O time não precisava entrar em desespero, mas foi exatamente o que ocorreu, tomando o empate aos 41 — Fabiano perdeu disputa de cabeça com Cariús dentro da área — e ainda viu a equipe do Recife criar outras oportunidades antes do apito final. O Alvinegro, agora com 35 pontos em 27 partidas realizadas, também teve as suas chances, mas faltou qualidade na definição, além de mostrar rara desorganização defensiva no segundo tempo.

Clássico-Rainha na TV O POVO (48.2)

Tem Clássico-Rainha nesta quinta-feira, ao vivo, na TV O POVO (48.2, digital) e no canal Esportes O POVO no YouTube. Os times não se enfrentam faz quase um ano e partida vale pela primeira fase do Campeonato Cearense Feminino, que terá oito partidas transmitidas pelo O POVO. Jogo começa às 15 horas.

Palmeiras e Flamengo vão fazer "final" no domingo

O Palmeiras não tomou conhecimento do Bragantino e aplicou uma goleada por 5 a 1, de virada, nesta quarta. Com 61 pontos, o time lidera a Série A e fez impressionantes 15 gols nos quatro jogos mais recentes, média de quase quatro tentos por partida.

Já o vice-líder Flamengo bateu o Botafogo por 3 a 0, também ontem, e agora soma 58 pontos. Ambos com 27 partidas realizadas. Certeza que essa briga pela taça vai longe. Importante lembrar: ainda há o confronto direto entre eles, justamente no próximo domingo, no Rio de Janeiro.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Mais 3!

1. O tradicional prêmio Golden Boy 2025, do jornal Tuttosport, da Itália, divulgou seus 25 finalistas, e apenas um brasileiro aparece entre eles: Estêvão, revelado pelo Palmeiras e hoje no Chelsea.

2. O atacante de 18 anos foi uma das grandes apostas do clube inglês, que desembolsou mais de 60 milhões de euros por sua contratação. Desde agosto, ele vem ganhando espaço no elenco principal.

3. Entre os países com mais indicados para melhor atleta sub-21 do planeta, a França, que tem revelado grandes nomes nos anos recentes, se destaca com cinco jovens.



