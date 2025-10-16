As contas do Ceará por vaga na Sula, faltando 11 jogos

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Imagens de Sport x Ceará, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, no dia 15 de outubro, na Ilha do Retiro, em Recife, (PE)

O empate do Ceará com o Sport, no Recife, nesta quarta, manteve o time na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, mas também escancarou o quanto cada ponto vai passar a valer nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos somados depois do 1 a 1 na Ilha do Retiro, o Alvinegro está em uma zona de relativa segurança, mas ainda precisa de consistência.

A meta é clara: alcançar entre 49 e 50 pontos. Nessa faixa, segundo projeções do campeonato feitas pela UFMG, as chances de classificação são altíssimas — 93% com 49 pontos e 98% se chegar aos 50. Ou seja, o time de Léo Condé tem que somar pelo menos 14 ou 15 pontos nas 11 rodadas restantes. Isso significa, na prática, vencer cinco jogos ou conquistar quatro vitórias e dois ou três empates. Não é uma missão impossível, mas exige bons resultados.

A equipe tem alternado atuações interessantes com tropeços inesperados, o que tem travado sua evolução na tabela, tanto que o time não venceu dois jogos seguidos ainda no torneio.

O próximo desafio, no domingo, contra o Botafogo, no Castelão, será mais do que um simples jogo em casa. É a chance de ampliar as possibilidades de chegar à Sul-Americana sem depender de combinações ou cálculos na reta final.