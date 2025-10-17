Ceará: rodada difícil pode deixar time entre 8º e 13º lugar

Foto: Lorena Louise/Especial para O POVO Bruno Ferreira, um dos destaques do Ceará na campanha da Série A 2025

O Ceará recebe o Botafogo neste domingo e precisa reagir depois do empate diante do lanterna Sport. Reagir no sentido claro de somar três pontos novamente, até por jogar em casa. O time caiu para a 12ª colocação na rodada mais recente, com 35 pontos. Caso tropece de novo, pode cair mais uma posição, começando a comprometer uma trajetória até aqui bem segura.

Por outro lado, uma vitória sobre o Botafogo tem potencial para fazer o time ganhar até quatro posições, dependendo de insucessos de São Paulo, Vasco, Grêmio e Bragantino. A importância desse jogo é gigantesca e vencer é fundamental para não deixar a campanha se complicar.

Agora, apesar da má fase, o Botafogo tem um elenco forte e com jogadores capazes de decidir. O Ceará vai precisar ter iniciativa ofensiva, propor o jogo e encontrar maneiras de furar o bloqueio defensivo do adversário. Essa é uma dificuldade recorrente da equipe - quando precisa criar e pressionar - muitas vezes esbarrando em limitações de construção e ritmo. Além disso, o Botafogo é perigoso nos contra-ataques, o que exige equilíbrio entre atacar e se proteger.