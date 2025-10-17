Os cálculos para Ceará e Fortaleza, faltando 11 jogos na Série A

As contas, sempre elas. Não há como fugir do tema matemático e estatístico depois de mais uma rodada com Ceará e Fortaleza em campo no Campeonato Brasileiro, cada um com objetivos diferentes na competição.

Enquanto o Tricolor luta contra um rebaixamento cada vez mais próximo, enfrenta seu momento mais delicado da temporada e também de todos estes sete anos seguidos na elite do futebol brasileiro, o Alvinegro segue na briga por uma vaga na Copa Sul-Americana, mostrando que cada ponto daqui para frente terá peso decisivo, até porque há muitas equipes próximas na classificação, com distâncias mínimas.

O Fortaleza sofreu uma derrota dura por 2 a 0 para o Vasco, no Castelão, e viu o Santos de Vojvoda vencer o Corinthians por 3 a 1, aumentando a distância para a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Hoje, o Tricolor está sete pontos atrás do 16º colocado, com 24 pontos somados. É muita coisa. Faltando 11 jogos, a matemática é cruel: para escapar com alguma segurança, são necessários pelo menos sete vitórias - algo difícil diante do desempenho ruim que a equipe vem apresentando. Luta não falta, mas a consistência sim, e a confiança tem se esvaído rodada após rodada. No caminho, Cruzeiro fora de casa, seguido de um confronto com o Flamengo, no Castelão.

Do outro lado, o Ceará apenas empatou com o Sport na Ilha do Retiro — tinha tudo para ter vencido, mas bobeou ao não segurar o resultado positivo alcançado aos 37 do segundo tempo -, ficando ainda em uma zona de relativa segurança com 35 pontos, mas escancarando que a margem de erro é pequena. Para garantir a classificação à Sul-Americana, o Alvinegro precisa somar entre 14 e 15 pontos nas 11 rodadas restantes - o equivalente a cinco vitórias ou quatro vitórias e dois ou três empates.

O time de Léo Condé tem alternado atuações interessantes com tropeços inesperados, e ainda não venceu dois jogos consecutivos no torneio, o que impede de subir com mais consistência na tabela. O duelo de domingo, no Castelão, contra o Botafogo, é crucial para ampliar as possibilidades sem depender de cálculos ou combinações.

O número que importa

A CBF divulgou a agenda do Brasil para a próxima data Fifa de novembro. A seleção brasileira enfrenta Senegal, 18º no ranking da Fifa, no dia 11, em Londres, e depois joga contra a Tunísia, 46ª colocada, no dia 18, em Lille, na França.

Ainda sobre as partidas, são adversários que já estão classificados para a Copa de 2026 e com bons valores técnicos e táticos, algo relevante para o período de testes. Os confrontos são os últimos amistosos de 2025 sob comando de Carlo Ancelotti. Depois da derrota para o Japão por 3 a 2, a cobrança será maior.

Mais 3!

1. E o Mirassol? O time do interior paulista não cansa de encantar na Série A, com um futebol competitivo, extremamente competente e inteligente.

2. O elenco venceu o Inter na rodada, pulou para 49 pontos e está muito consolidado na quarta colocação.

3. Pelos cálculos atuais, as chances da equipe estar na Libertadores do ano que vem são enormes: 93%.