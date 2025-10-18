Ceará e Fortaleza têm rodada complicada contra Botafogo e Cruzeiro

Foto: FCO FONTENELE Martín Palermo, técnico do Fortaleza

Alvinegro e Tricolor não estão em bons lençóis no fim de semana da Série A. Os dois representantes cearenses enfrentam adversários difíceis. Depois desta rodada, restarão só dez partidas, e cada ponto passa a ter um peso absurdo tanto para o Ceará, que busca vaga na Sula, quanto para o Fortaleza, que tenta desesperadamente sair da zona de rebaixamento.

O Ceará recebe o Botafogo e precisa reagir depois de empatar com o lanterna. O time caiu para a 12ª colocação na tabela. Caso tropece de novo, pode cair mais uma posição, comprometendo trajetória até aqui segura. Por outro lado, vencer tem potencial de fazer a equipe ganhar até quatro posições, dependendo de insucessos de São Paulo, Vasco, Grêmio e Bragantino.

A importância deste jogo é gigantesca e vencer é fundamental para não deixar a campanha se complicar. Agora, apesar da má fase, o Botafogo tem um elenco forte e com jogadores capazes de decidir. O Ceará vai precisar ter iniciativa ofensiva, propor o jogo e encontrar maneiras de furar o bloqueio defensivo do adversário. Essa é uma dificuldade recorrente da equipe - quando precisa criar e pressionar - muitas vezes esbarrando em limitações de construção e ritmo. Além disso, o Botafogo é perigoso nos contra-ataques, o que exige equilíbrio entre propor ações ofensivas e se proteger.

Se a situação do Ceará pede atenção, a do Fortaleza exige quase um milagre. O Tricolor do Pici está em uma condição muito complicada, sete pontos distante da zona de rebaixamento. E o adversário é complicadíssimo: o Cruzeiro é um dos melhores mandantes da competição e ainda briga pelo título. Embora Flamengo e Palmeiras apareçam como os principais candidatos à taça, o time mineiro tem uma campanha sólida e intensa, pressionando muito seus adversários no Mineirão. Há desfalques importantes, como o goleiro Cássio e o atacante Kaio Jorge, mas segue competitivo demais.

O Fortaleza também chega bastante desfalcado - há jogadores suspensos, outros machucados - e isso tem sido um problema constante ao longo do ano. O técnico Palermo, que ainda não conseguiu estabelecer uma equipe titular estável, terá de montar mais uma vez uma escalação diferente, buscando surpreender o adversário e encontrar uma forma de pontuar fora de casa. O cenário é de risco alto. Uma derrota pode aumentar a distância para escapar do rebaixamento para até dez pontos, enquanto uma rodada positiva tem potencial para reduzir a diferença para quatro pontos. Pela força do adversário e pelo contexto atual, o Cruzeiro é bem favorito. O Fortaleza precisará de um desempenho excelente para voltar de Belo Horizonte com algo a comemorar.

Campeonato Brasileiro até agora teve 275 jogos realizados, com 677 gols marcados, média de 2,46 por partida. Os mandantes fizeram 406 tentos, contra 271 dos visitantes.

Flamengo x Palmeiras com clima de final



1. Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16 horas, no Maracanã. Jogo com cara de final e importância crucial para o título.

2. Vitória do time paulistano deixa a equipe verde muito perto da conquista, abrindo seis pontos na liderança.

3. Caso dê Flamengo, ambos ficam com 61 pontos e aí a coisa fica completamente sem previsão. O empate é melhor para o Palmeiras também.



