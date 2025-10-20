Ceará, em casa, perdeu metade dos pontos e tem segundo pior ataque da Série A

Foto: Samuel Setubal Fica evidente que o principal problema do Ceará é a construção ofensiva

O Ceará tem o segundo pior ataque da Série A como mandante, com apenas 14 gols marcados em 14 jogos. O time soma seis vitórias, três empates e cinco derrotas em casa, mas o desempenho vem caindo. Nos cinco primeiros confrontos em casa, a equipe conquistou quatro vitórias e um empate. Já nos nove compromissos mais recentes, sofreu cinco derrotas.

Assim, o Ceará já perdeu metade dos pontos: foram 42 em disputa, com 21 conquistados e 21 perdidos — um aproveitamento de apenas 50%, que o coloca entre os piores mandantes da competição.

Fica evidente que o principal problema do Ceará é a construção ofensiva. O time tem dificuldade em propor o jogo diante da própria torcida, e o baixo aproveitamento do ataque compromete as chances de uma campanha mais sólida.

Apesar disso, o desempenho defensivo segue como um ponto positivo: apesar da oscilação nos resultados, a equipe tem a quarta melhor defesa da Série A como mandante, com apenas 11 gols sofridos.

O dado mostra que o Ceará possui uma base defensiva consistente, mas ainda carece de criatividade e efetividade na frente, além de um sistema tático que permita ser mais dominante nos embates.