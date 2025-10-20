Derrotas e nada mais para Ceará e Fortaleza

Foto: Samuel Setubal Ceará de Pedro Raul perdeu para o Botafogo de David Ricardo

O Ceará fez um jogo ruim em casa na derrota para o Botafogo por 2 a 0, nesse domingo. A equipe falhou muito defensivamente, como poucas vezes ocorreu nesta Série A, além de ser ineficiente no ataque, sem conseguir pressionar dentro da área adversária e desperdiçando as poucas oportunidades agudas que foram eventualmente criadas.

Taticamente, a postura preparada por Léo Condé não mudou. Ela se manteve estável, como em quase todas as partidas e, claro, é sempre muito dependente do fator individual para funcionar, algo que não ocorreu nesse domingo. Outro ponto importante foi a lentidão no meio-campo inicial. Zanocelo, Lourenço e Mugni mostraram pouca agilidade. Com 35 pontos, o time caiu para a 13ª posição.

Leia mais Ceará não venceu na Série A em três jogos sem Dieguinho; veja retrospecto

Com derrota, Ceará pode terminar a 29ª rodada a quatro pontos do Z-4 da Série A Sobre o assunto Ceará não venceu na Série A em três jogos sem Dieguinho; veja retrospecto

Com derrota, Ceará pode terminar a 29ª rodada a quatro pontos do Z-4 da Série A

O Fortaleza voltou a ser derrotado no Campeonato Brasileiro e, a cada rodada, fica mais próximo da Série B, um destino que parece irreversível. O insucesso diante do Cruzeiro, no sábado à noite, não foi marcado por uma atuação desastrosa, principalmente no segundo tempo, quando o time conseguiu articular algumas jogadas ofensivas e criar boas chances.

Apesar da marcação mais organizada e da postura agressiva, o Tricolor falhou nos momentos decisivos: cometeu erros graves no sistema defensivo, especialmente no gol da equipe mineira, na primeira etapa, e desperdiçou oportunidades claras de empatar. A enorme ineficiência nas finalizações e a nítida falta de confiança seguem evidentes, convivendo com uma pressão que o próprio elenco se impôs.

Com 24 pontos, o Fortaleza segue muito distante de sair da zona de rebaixamento. Faltando 10 jogos, o time precisa de uma campanha quase perfeita para escapar, o que hoje é muito mais um desafio teórico da matemática do que uma perspectiva real. E a sequência não ajuda, já que o próximo adversário será o Flamengo, no Castelão.

Leia mais Palermo elogia entrega do elenco e pede calma à torcida do Fortaleza após nova derrota

Com derrota, Fortaleza pode ficar a 9 pontos de sair do Z-4 da Série A; veja cenários

Breno Lopes lamenta derrota do Fortaleza, mas valoriza entrega: "Deixamos tudo em campo" Sobre o assunto Palermo elogia entrega do elenco e pede calma à torcida do Fortaleza após nova derrota

Com derrota, Fortaleza pode ficar a 9 pontos de sair do Z-4 da Série A; veja cenários

Breno Lopes lamenta derrota do Fortaleza, mas valoriza entrega: "Deixamos tudo em campo"

O número que importa

Fora de casa, o Fortaleza somou apenas sete pontos na Série A, péssimo desempenho. São 13 partidas disputadas, ou seja, 39 pontos. A equipe tem saldo negativo de 15 gols. Marcou nove vezes e sofreu 24 tentos.

A vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, nesse domingo, deixou ambos com 61 pontos (o time paulistano tem uma vitória a mais, por isso lidera). Obviamente, o campeonato está totalmente aberto, inclusive porque, a cada rodada, os árbitros vão contaminando os resultados e fica difícil projetar qualquer coisa em tal cenário.

O Palmeiras, beneficiado por erros de arbitragem contra Sport e São Paulo, por exemplo, teve um pênalti não marcado a seu favor contra o Flamengo, quando a partida estava empatada sem gols, ontem, um evidente erro. Já o time do Rio de Janeiro também tem do que reclamar ao longo do campeonato em relação ao apito. Infelizmente, os árbitros seguem como componentes fundamentais para se saber onde a taça chegará.

Mais 3!

1. Haaland, Kane e Mbappé seguem impressionantes na temporada, fazendo gols demais, artilheiros máximos.

2. Levando em conta apenas as ligas, Mbappé tem 10 gols em nove rodadas pelo Real Madrid.

3. Haaland marcou 11 vezes pelo City nas oito rodadas da Premier League, enquanto Kane fez 12 gols em sete rodadas do alemão pelo Bayern.