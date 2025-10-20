Fortaleza: com 90% de chance de queda, hora de planejar 2026 na Série B

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC O Fortaleza é o segundo time que mais perdeu na competição, somando 16 derrotas

As chances de rebaixamento do Fortaleza ultrapassaram 90% após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Cruzeiro, fora de casa, no sábado à noite. Os dados são da UFMG.

O cenário do time é cada vez mais dramático: para escapar da queda, o Tricolor precisaria vencer sete dos 10 jogos restantes — uma missão quase impossível, considerando que em todo o campeonato venceu apenas seis vezes em 28 partidas. Assim, a permanência na Série A em 2026 parece muito mais uma hipótese teórica do que uma possibilidade real.

Com apenas 24 pontos dos 84 disputados, o Fortaleza é o segundo time que mais perdeu na competição, somando 16 derrotas. Tem ainda o terceiro pior ataque, com apenas 26 gols marcados, e a segunda defesa mais vazada, com 44 gols sofridos.

Diante desse panorama, o mais prudente é que o clube comece desde já a planejar a próxima temporada na Série B, buscando minimizar os impactos financeiros e estruturais que a queda inevitavelmente trará.

Isso inclui o planejamento de elenco — jogadores com altos salários que devem ser vendidos ou emprestados — a escolha do treinador e do método de trabalho, eventuais cortes de gastos e investimentos, além de uma nova formação ou manutenção da diretoria de futebol da SAF.