Fortaleza: com 90% de chance de queda, hora de planejar 2026 na Série B
Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
O cenário do time é cada vez mais dramático: para escapar da queda, o Tricolor precisaria vencer sete dos 10 jogos restantes — uma missão quase impossível, considerando que em todo o campeonato venceu apenas seis vezes em 28 partidas. Assim, a permanência na Série A em 2026 parece muito mais uma hipótese teórica do que uma possibilidade real.
Com apenas 24 pontos dos 84 disputados, o Fortaleza é o segundo time que mais perdeu na competição, somando 16 derrotas. Tem ainda o terceiro pior ataque, com apenas 26 gols marcados, e a segunda defesa mais vazada, com 44 gols sofridos.
Diante desse panorama, o mais prudente é que o clube comece desde já a planejar a próxima temporada na Série B, buscando minimizar os impactos financeiros e estruturais que a queda inevitavelmente trará.
Isso inclui o planejamento de elenco — jogadores com altos salários que devem ser vendidos ou emprestados — a escolha do treinador e do método de trabalho, eventuais cortes de gastos e investimentos, além de uma nova formação ou manutenção da diretoria de futebol da SAF.
