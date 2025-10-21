As contas do Ceará pela Sula e contra o Z4, faltando 10 jogos

Foto: Samuel Setubal As projeções continuam mostrando que o time ainda pode brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana

A derrota do Ceará para o Botafogo por 2 a 0, no Castelão, no domingo, interrompeu uma sequência de dois jogos pontuando e acendeu o sinal de alerta nesta reta final do Campeonato Brasileiro.

Com 35 pontos e 13ª colocação, o Alvinegro viu o Vitória vencer o Santos por 1 a 0 nesta segunda-feira, 20, e reduzir a diferença para a zona de rebaixamento para apenas quatro pontos, já que a equipe baiana está com 31, na 17ª posição. O Santos também tem 31 pontos, o Atlético-MG soma 33 e o Inter, 35.

As projeções continuam mostrando que o time ainda pode brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, a meta segue entre 49 e 50 pontos, o que significaria conquistar pelo menos 14 ou 15 pontos nos 10 jogos restantes.

No entanto, o momento obriga também a olhar para baixo: para se livrar de vez do risco de rebaixamento, o Ceará, que tem uma partida a menos do que o Vitória (28 contra 29) precisa alcançar 45 pontos, ou seja, somar 10 a mais até o fim da competição.

A equipe de Léo Condé ainda busca consistência e segue sem vencer duas partidas consecutivas no torneio. Agora, o Ceará terá duas partidas seguidas fora de casa - contra o Atlético-MG e, depois, diante do Fluminense - em uma sequência que tem potencial para definir se o time vai voltar a sonhar com a Sula ou se terá que concentrar forças apenas em escapar do rebaixamento.