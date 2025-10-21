As contas do Fortaleza para fugir da Série B, restando só 10 jogos

Foto: FERNANDA BARROS Para escapar com alguma segurança, o Fortaleza precisa chegar a 44 ou 45 pontos, o que significa somar pelo menos mais 20 ou 21 até o fim

O Fortaleza segue em momento delicado no Campeonato Brasileiro, tentando escapar da Série B, mas com 90% de possibilidade de queda. A derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, no Mineirão, manteve a crise e deixou o time em situação mais difícil na luta contra o rebaixamento, afinal, mais uma rodada se passou e agora o clube está na 19ª colocação, com 24 pontos, já que o Juventude bateu o Bragantino e foi para 26.

Ainda assim, a distância para sair da zona de rebaixamento permanece em sete pontos, já que o Santos, primeiro time fora do Z-4, perdeu para o Vitória nesta segunda, 20, e segue com 31 pontos, assim como a equipe baiana.

A diferença, porém, é cada vez mais preocupante, principalmente porque agora restam apenas 10 jogos para o fim do Campeonato Brasileiro.

A matemática continua cruel. Para escapar com alguma segurança, o Fortaleza precisa chegar a 44 ou 45 pontos, o que significa somar pelo menos mais 20 ou 21 até o fim. Traduzindo: seriam necessárias, no mínimo, sete vitórias — um cenário difícil de imaginar diante do que o time vem apresentando.

O problema não é apenas numérico, mas de desempenho. O Fortaleza tem ido mal, não consegue transformar esforço em resultados positivos de forma alguma.

Ainda há tempo do ponto de vista estatístico, e apenas por isso as contas são feitas. O próximo desafio será contra o Flamengo, no Castelão, um adversário que briga pelo título e é o melhor visitante da Série A.