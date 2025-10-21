Fortaleza: planejar 2026 é prudente e necessário

Âncora do programa Esportes do Povo nas rádios O POVO CBN e CBN Cariri, além do Canal FDR TV e plataformas digitais; comentarista de esportes da Rádio O POVO CBN e CBN Cariri; colunista do O POVO impresso, O POVO+ e redes sociais do O POVO. Além de Comunicação, é formado em Direito
Ainda há chances, remotas, de o time se salvar da queda. Mas situação atual obriga time a já planejar cenário pessimista
As chances de rebaixamento do Fortaleza ultrapassaram 90% após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, desta vez para o Cruzeiro, fora de casa, no sábado à noite, por 1 a 0. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), que faz este acompanhamento.
O cenário do time é cada vez mais dramático: para escapar da queda, o Tricolor precisa vencer sete dos 10 jogos restantes — uma missão improvável, considerando que em todo o campeonato ganhou apenas seis vezes em 28 partidas. Assim, a permanência na Série A em 2026 parece muito mais uma hipótese teórica do que uma possibilidade efetiva.
Com apenas 24 pontos dos 84 disputados, o Fortaleza é o segundo time que mais perdeu na competição, somando 16 derrotas. Tem ainda o terceiro pior ataque, 26 gols marcados, e a segunda defesa mais vazada, com 44 gols sofridos.
Diante deste panorama, e ainda que exista chance de escapar do rebaixamento, o mais prudente é que o clube comece desde já a planejar a próxima temporada na Série B, buscando minimizar os impactos financeiros e estruturais que a queda inevitavelmente traria.
Isso inclui o planejamento de elenco — jogadores com altos salários que devem ser vendidos ou emprestados — a escolha do treinador e do método de trabalho, eventuais cortes de gastos, pessoal e investimentos, além de uma nova formação ou manutenção da diretoria de futebol da SAF.
Ceará precisa melhorar como mandante
O Ceará tem o segundo pior ataque da Série A como mandante, com apenas 14 gols marcados em 14 jogos. O time soma seis vitórias, três empates e cinco derrotas em casa, mas o desempenho vem caindo. Nos cinco primeiros confrontos, a equipe conquistou quatro vitórias e um empate. Já nos nove compromissos mais recentes, sofreu cinco derrotas.
Ainda sobre o Alvinegro como mandante: o time já perdeu metade dos pontos disputados. Foram 21 somados e 21 perdidos, ou seja, aproveitamento de apenas 50%, que o coloca entre os cinco piores mandantes da competição.
Fica evidente que o principal problema é a construção ofensiva. Há dificuldade em propor o jogo diante da própria torcida, e o baixo aproveitamento do ataque compromete as chances de uma campanha mais sólida.
Apesar disso, o desempenho defensivo segue como um ponto positivo: a equipe, atual 13ª colocada, tem a quarta melhor defesa da Série A como mandante, com apenas 11 gols sofridos e as falhas contra o Botafogo, no domingo passado, foram realmente bem acima da média.
Série B segue acirradíssima
1. Impressionante o equilíbrio na parte de cima da tabela da Série B. Líder, o Coritiba tem 57 pontos, só que do segundo ao quinto lugar, todos somam 54.
2. Chapecoense, Criciúma, Remo e Novorizontino são as equipes com 54 pontos, seguidas por Goiás (52), e Athletico-PR e Cuiabá (50).
3. Restam apenas cinco jogos para cada um dos clubes, numa disputa que deve se resolver só na rodada derradeira, no mês que vem.
