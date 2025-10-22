Os cálculos de Ceará e Fortaleza restando 10 jogos na Série A

Foto: Samuel Setubal O Clássico-Rei do segundo turno está marcado para dia 6 de novembro

Depois dos três jogos da segunda-feira noturna, finalmente terminou a 29ª rodada da Série A. Hora da matemática e das contas entrarem em ação, sempre olhando do ponto de vista de Ceará e Fortaleza, derrotados na rodada, respectivamente por Botafogo e Cruzeiro. Faltam apenas 10 partidas para cada um, já que ambos ainda estão com uma partida atrasada.

O Tricolor segue em momento delicadíssimo, tentando escapar da Série B em 2026, mas com 90% de possibilidade de queda. O clube caiu para a 19ª colocação, mantendo os 24 pontos, já que o Juventude, em casa, bateu o Bragantino por 1 a 0 e foi para 26.

Ainda assim, a distância para sair da zona de rebaixamento permanece em sete pontos para o Fortaleza, já que o Santos, primeiro time fora do Z-4, perdeu para o Vitória e segue com 31 pontos, assim como a equipe baiana. A matemática continua cruel. Para escapar com alguma segurança, o Fortaleza precisa chegar a 44 ou 45 pontos, o que significa somar pelo menos mais 20 ou 21 até o fim. Traduzindo: seriam necessárias sete vitórias ou seis triunfos e dois ou três empates, cenário difícil de imaginar diante do que o time vem apresentando.

No caso do Ceará, com 35 pontos e na 13ª colocação, a equipe vinha com campanha segura em relação ao rebaixamento, mas a situação ficou mais preocupante em função justamente do Vitória, que agora abre o Z-4, a apenas quatro pontos do Alvinegro. O Santos também tem 31 pontos, o Atlético-MG soma 33 e o Inter, 35.

As projeções continuam mostrando que o time ainda pode brigar por uma vaga na Copa Sul-Americana, a meta segue entre 49 e 50 pontos, o que significaria conquistar pelo menos 14 ou 15 pontos nos 10 jogos restantes, algo que pode ser conseguido com cinco vitórias, por exemplo.

No entanto, o momento obriga também a olhar para baixo: para se livrar de vez do risco da segunda divisão, o Ceará, que tem uma partida a menos do que o Vitória (28 contra 29) precisa alcançar 44 ou 45 pontos, ou seja, não dá para bobear.

A equipe de Léo Condé ainda busca consistência e segue sem vencer duas partidas consecutivas no torneio. Agora, o Ceará terá duas partidas seguidas fora de casa — contra o Atlético-MG e, depois, diante do Fluminense —, em uma sequência que tem potencial para definir se o time vai voltar a sonhar com a Sula ou se terá de concentrar forças apenas em escapar do rebaixamento.

Série A: um gol para chegar a 700

O próximo gol do Campeonato Brasileiro será o de número 700. Até agora, portanto, nas 285 partidas, foram marcados 699 tentos, média de 2,45 por jogo.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Fonseca estreia com vitória na Suíça



1. Muito boa e segura a atuação de João Fonseca na estreia do ATP 500 da Basileia, nesta terça, batendo o atual campeão, Giovanni Mpetshi Perricard.

2. O brasileiro não era favorito, mas sacou bem diante do francês e jogou com firmeza nos pontos decisivos para fechar com parciais de 7-6 e 6-3. Ganhar de um adversário mais bem ranqueado é sempre relevante.

3. Próximo adversário também é parada duríssima: Jakub Mensik, número 19 do mundo e da mesma geração de João, que tem 19 anos, enquanto o tcheco tem 20.



