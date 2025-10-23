Por que a campanha do Ceará em casa trava a reação na tabela da Série A

Foto: Samuel Setubal Ceará já perdeu cinco jogos em casa nesta Série A 2025

O Ceará já mostrou nesta Série A do Campeonato Brasileiro que pode mais do que simplesmente se contentar em não ser rebaixado para a Segunda Divisão. O time tem uma defesa consistente, apresenta a oitava melhor campanha como visitante e já deu demonstrações de competitividade contra adversários fortes. No entanto, a verdade é que tem falhado justamente onde não poderia: nos jogos em casa.

Atualmente, a equipe é a 13ª colocada. Restando dez rodadas, o Alvinegro está apenas quatro pontos acima da zona de rebaixamento, hoje aberta pelo Vitória. Há algumas semanas, essa diferença chegou a ser de nove pontos — o que acendeu naturalmente o sinal de alerta no clube e entre os torcedores.

O grande problema do time nesta Série A tem sido o desempenho como mandante, fator que tem travado a possibilidade de uma situação mais confortável na tabela. Em 14 jogos, o Ceará conquistou apenas seis vitórias, com três empates e cinco derrotas. O aproveitamento é modesto: metade dos pontos disputados. Foram 14 gols marcados e 11 sofridos - números que mostram equilíbrio defensivo, mas também evidenciam a limitação ofensiva diante da torcida.

No campeonato, apenas quatro equipes têm desempenho pior como mandantes: Juventude, Santos, Fortaleza e Sport, clubes que lutam diretamente contra o rebaixamento. Este dado reforça o alerta de que a equipe precisa urgentemente fazer do Castelão um trunfo e não um obstáculo.

A dificuldade em propor o jogo tem sido uma marca da equipe. O Ceará costuma ter menos posse de bola, o que não seria necessariamente um problema se aproveitasse melhor os momentos em que comanda as ações. O problema é que quando precisa construir o jogo, o time sofre. Falta criatividade, sobra previsibilidade, e as oportunidades que aparecem têm sido desperdiçadas em sequência. Os atacantes têm acumulado gols perdidos, e isso pesa especialmente nas partidas em casa, quando a pressão é maior.

Tais limitações acabam afetando também o sistema tático do técnico Léo Condé, que em várias partidas demonstra dificuldade para tornar o elenco mais ofensivo. Falta variação nas alternativas de ataque, imposição. O Ceará, que fora de casa se mostra competitivo e disciplinado taticamente, em casa está mais vulnerável.

O desafio está claro: reencontrar a força como mandante. Se conseguir transformar o Castelão em aliado, o time não só afastará qualquer risco de rebaixamento, como poderá garantir mais cedo vaga na Sula.

Mais 3!

1. O Bahia venceu o Inter por 1 a 0, nesta quarta, jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, e subiu para 49 pontos, consolidando o quinto lugar. Ótima campanha.

2. Ainda há quatro jogos da Série A atrasados, incluindo Fluminense x Ceará e Atlético-MG x Fortaleza.

3. Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estará no Allianz Parque no domingo que vem para avaliar os jogadores de Palmeiras e Cruzeiro, partida que encerra a rodada do fim de semana da Série A.



