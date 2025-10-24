Ceará ficará entre 9º e 15º lugar na rodada; veja cenários
Equipe busca vencer o Galo para retomar crescimento na classificação
O Ceará, atual 13º colocado na Serie A, enfrenta o Atlético Mineiro neste sábado, fora de casa, em duelo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e chega ao compromisso precisando reagir após a derrota para o Botafogo em casa por 2 a 0.
Não é um cenário de pressão extrema, mas o time necessita reencontrar o caminho das vitórias para não permitir que a campanha se complique na reta final. A equipe soma 35 pontos e vai encerrar a rodada entre o 9º e o 15º lugar.
No melhor cenário, uma vitória tem potencial para fazer o Ceará ganhar até quatro posições, ultrapassando São Paulo, Bragantino, Grêmio e Corinthians — recolocando o time em um patamar mais competitivo na tabela.
No pior cenário, um novo tropeço pode custar duas colocações, com o Ceará sendo ultrapassado por Atlético Mineiro e Internacional, o que acenderia um sinal de alerta com apenas nove jogos restantes.
Apesar da oscilação recente, o Atlético Mineiro tem um elenco qualificado, com jogadores capazes de decidir. Para sair de BH com um bom resultado, o Ceará terá de mostrar iniciativa ofensiva, propor o jogo em algum momento e encontrar soluções para furar o bloqueio defensivo adversário — dificuldade que tem sido recorrente quando a equipe precisa criar.
Além disso, o Atlético deve ter mais a bola e buscar o ataque, forçando a defesa do Alvinegro a estar atenta o tempo todo.
