Fortaleza: rodada deixará time entre 4 e 10 pontos pra sair do Z4

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo No primeiro turno, o Rubro-Negro goleou o Leão no Maracanã

O Fortaleza tem um jogo duríssimo neste sábado, no Castelão, diante do Flamengo. A equipe segue na zona de rebaixamento com 24 pontos, na vice-lanterna, e precisa pontuar para não deixar a situação se tornar praticamente irreversível. O adversário, porém, é um dos mais fortes do campeonato: o Flamengo briga diretamente pelo título, com desempenho coletivo sólido e elenco de alto nível.

O cenário da rodada traz riscos consideráveis. Na pior das hipóteses, o Fortaleza pode terminar o fim de semana 10 pontos atrás do primeiro time fora do Z4. Para isso acontecer, a equipe teria que perder para o Flamengo, o Santos vencer o Botafogo (ou o Vitória derrotar o Corinthians), além de pelo menos um empate do Atlético Mineiro diante do Ceará.

Caso essa combinação ocorra, a distância para escapar chega a dois dígitos, restando apenas nove jogos para o fim do campeonato — um cenário extremamente preocupante.

Já na melhor das hipóteses, o duelo pode marcar um ponto de virada. Se o Fortaleza vencer o Flamengo, chegará a 27 pontos e pode reduzir a diferença atual de sete para apenas quatro pontos, desde que Santos e Vitória sejam derrotados na rodada. Nesse contexto, o time ganharia novo fôlego para seguir na luta pela permanência.

Diante da força do Flamengo e do peso do momento, o Tricolor precisa apresentar um desempenho de alto nível — com intensidade, foco defensivo, eficiência ofensiva e redução dos erros que têm custado pontos importantes ao longo da competição.

Somar pontos no Castelão, diante de um adversário desse porte, pode ser crucial para manter vivo o objetivo de evitar o rebaixamento.