O bom regulamento do Campeonato Cearense 2026

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Willian Machado e Sasha em Clássico-Rei da Série A na temporada 2025

A Federação Cearense de Futebol e os clubes anunciaram nesta quinta-feiras as mudanças no regulamento do Estadual 2026. No geral, entendo como boas medidas pensando no nível de competitividade do torneio, permitindo mais enfrentamentos na busca pelo título. A estrutura geral está organizada em quatro fases. Na primeira, os 10 clubes seguem divididos em dois grupos de cinco. No A, Fortaleza, Ferroviário, Maracanã, Horizonte e Quixadá. No B, Ceará, Floresta, Iguatu, Maranguape e Tirol. Cada equipe agora enfrenta os adversários de sua própria chave em turno único, totalizando quatro jogos, com uma rodada de folga para cada time. Assim, não haverá Clássico-Rei neste momento da competição.

Os três primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase, enquanto os dois últimos disputam o Quadrangular da Permanência, em turno único, definindo os dois clubes rebaixados. A segunda fase mantém os grupos de classificação cruzados: os três clubes classificados do Grupo A formam o Grupo C, e os do Grupo B formam o Grupo D, enfrentando apenas os adversários da outra chave em três jogos, justamente permitindo o primeiro Clássico-Rei da temporada, a não ser que Ceará ou Fortaleza consigam a proeza de lutar contra o rebaixamento.

A classificação continua separada por grupos, definindo os dois semifinalistas de cada chave. Os mandos de campo são atribuídos com base na campanha acumulada na primeira fase, de forma que os mais bem colocados tenham vantagem nos confrontos. As semifinais, na terceira fase, ocorrem em jogos de ida e volta, situação idêntica para a quarta e derradeira fase, que é justamente a final.

Uma das mudanças mais relevantes em relação à edição anterior é o aumento do número de jogos decisivos a partir da segunda fase, permitindo melhor aproveitamento do calendário pelos clubes. Essa adequação foi possível também em função do novo calendário da CBF. Se antes Ceará e Fortaleza — ficando em primeiro na fase inicial — jogavam nove partidas até o título, agora serão obrigatoriamente 11 confrontos.

Messi de contrato novo na MLS



Messi renovou contrato com o Inter Miami e vai ficar até 2028 no clube, ou seja, pelo menos mais três anos atuando nos Estados Unidos.

Ainda sobre a renovação de Messi, era um passo natural para um projeto que ele ajudou a transformar. A permanência do argentino mantém o clube e a MLS em evidência mundial. É verdade que, ao fim do contrato, Messi terá 41 anos, mas a lógica comum do desgaste físico tem de levar em conta o cuidado pessoal exemplar — ele quase não sofreu lesões — e a longevidade acima da média. O segredo estará na gestão de minutos, calendário e função em campo. Há ainda o tempero da participação na Copa do Mundo de 2026, algo improvável logo após o título de 2022 da Argentina, então visto como o capítulo final de sua história em Mundiais.

Tiago Splitter assume Trail Blazers após prisão de Billups

1. Tiago Splitter será técnico interino do Portland Trail Blazers, da NBA. Ele substitui Chauncey Billups, preso pelo FBI em investigação sobre apostas esportivas.

2. Splitter entra para a história como o primeiro treinador brasileiro na liga mais importante do mundo.

3. Ele já foi campeão como jogador pelo San Antonio Spurs e, como técnico, ganhtou o título francês pelo Paris Basketball.



