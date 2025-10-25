Marcelo Paz só decide futuro no Fortaleza após a Série A

Foto: Samuel Setubal Marcelo Paz é o CEO da SAF do Fortaleza desde 2023

A situação do Fortaleza na Série A não define apenas o destino esportivo do clube para a temporada 2026, mas também o futuro de Marcelo Paz, CEO da SAF. Em um momento de enorme pressão, ele próprio deixou claro que qualquer discussão sobre a continuidade no cargo só será tratada após a definição do cenário do clube no torneio. E faz sentido. Em declaração exclusiva à coluna, Paz foi direto: "O meu foco está 100% voltado para manter o Fortaleza na Série A, ganhar os pontos que nós precisamos, estar próximo ao departamento de futebol pra isso e à gestão do clube. Qualquer outra coisa além disso é distração. Eu tenho que manter o foco e, quando a situação do clube se definir é que a gente pensa junto com o Conselho de Administração qual é o futuro."

Não se trata de jogo de cena. Marcelo Paz entende o tamanho do impacto esportivo e financeiro de um eventual rebaixamento. A queda mudaria orçamento, planejamento, investimentos e até o perfil competitivo do Fortaleza. Portanto, discutir seu próprio futuro agora seria, de fato, deslocado.

Por outro lado, é natural que o torcedor questione: Marcelo Paz permanece? Há mais desgaste ou mais apoio? O ciclo está perto do fim ou ele é a melhor pessoa para liderar uma nova temporada, independentemente de divisão? A resposta, por ora, está suspensa. O dirigente sabe que seu nome está diretamente associado à maior era da história do clube, mas também sabe que resultados recentes pesam.

A postura de só tratar do tema após o campeonato mostra responsabilidade e respeito institucional. Neste momento, qualquer sinalização pública poderia gerar ruído no vestiário, especulações ou instabilidade. No fim das contas, a permanência ou saída de Marcelo Paz não é apenas uma decisão pessoal. É estratégica e da instituição. E deve ser tomada com frieza, análise e — sobretudo — depois de saber em qual realidade o Fortaleza estará. Até lá, seria uma distração desnecessária.

O número que importa

Apesar de não ser líder da Série A — está na segunda posição, atrás do Palmeiras — o Flamengo tem o melhor ataque (56 gols), a melhor defesa (15) e o maior saldo: 41.

A 30ª rodada do Brasileirão traz desafios complicados para Ceará e Fortaleza. O Tricolor enfrenta o Flamengo no Castelão, vice-líder com 61 pontos, duelo duríssimo. Mesmo após a semifinal da Libertadores, o Rubro-Negro deve atuar com força máxima ou, ainda que poupe peças, tem elenco capaz de manter alto nível. Para um Fortaleza ameaçado pelo rebaixamento, o cenário é de enorme pressão.

O Ceará encara o Atlético-MG, em Belo Horizonte, num confronto direto. O Vitória, no Z-4, tem 31 pontos, o Galo 33 e o Alvinegro soma 35. Quem vencer ganha respiro. Apesar da campanha irregular, o Atlético-MG é forte como mandante. O Ceará quer pontuar para afastar o risco e seguir mirando vaga na Sula. Sem Dieguinho e Marcos Victor, a missão fica mais difícil, mas fora de casa a postura tem sido, no geral, boa.

Mais 3!

1. Muito bom ver João Fonseca numa semifinal de ATP 500. O brasileiro esteve irregular contra Denis Shapovalov, mas mostrou força mental para virar e fechar o jogo com a desistência do adversário.

2. O rival será o espanhol Jaume Munar, em tese, o mais acessível até agora no torneio da Basileia.

3. Aos 19 anos, Fonseca está subindo para número 39 do mundo, podendo chegar a top 30 em caso de título.