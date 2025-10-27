Com aproveitamento de Palermo, Fortaleza seria 7º na Série A
Mesmo com tal aproveitamento, a luta contra o rebaixamento permanece dura
O Fortaleza tenta reencontrar o rumo no Campeonato Brasileiro sob o comando de Martín Palermo. Em oito jogos à frente da equipe, o treinador soma 50% de aproveitamento, com quatro vitórias e quatro derrotas, sem empates, conquistando 12 dos 24 pontos disputados.
O dado chama a atenção porque, se esse desempenho tivesse sido registrado desde o início da competição, o Fortaleza estaria hoje na sétima colocação, exatamente a posição ocupada pelo Fluminense.
A comparação evidencia não só o impacto inicial de Palermo, mas também o baixo rendimento dos técnicos anteriores, Juan Pablo Vojvoda e Renato Paiva, que não conseguiram fazer o time reagir.
A realidade atual, porém, segue preocupante. Com apenas 27 pontos e aproveitamento geral de 31%, o Fortaleza ocupa a 18ª posição e ainda não consegue somar, em média, um ponto por rodada. A luta contra o rebaixamento permanece dura: a equipe está a cinco pontos do primeiro clube fora da zona de descenso e tem 80% de risco de queda.
O próximo jogo, contra o Santos, fora de casa, ganha contornos decisivos justamente por colocar frente a frente o primeiro time fora do Z4, com 32 pontos, e um concorrente direto. Um resultado positivo pode reduzir a pressão e alimentar a esperança de uma recuperação sólida. Palermo trouxe um novo fôlego e mais motivação, mas o desafio de transformar reação em sobrevivência continua enorme.
