Fortaleza ganha, Ceará perde e o cenário segue dramático na Série A

Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC Breno Lopes: destaque contra o Flamengo, fez seu 5º gol na Série A

Sábado de opostos no Campeonato Brasileiro, que segue muito tenso para os cearenses. Na abertura da rodada, em Belo Horizonte, o Ceará perdeu para o Atlético-MG por 1 a 0, e um pouco mais tarde, no Castelão, o Fortaleza ganhou do vice-líder Flamengo, placar idêntico.

Na Arena MRV, a bobeada da zaga do Ceará nos segundos iniciais permitiu ao Galo sair na frente, bonito gol de Alan Franco. A partir da vantagem, o time da casa criou pouco e deu espaços para o Alvinegro, que tentou o empate diversas vezes, mas esbarrou na falta de competência de seus jogadores. Pedro Raul e Vina, por exemplo, perderam duas ótimas chances de gol cada, sendo também responsáveis por mais um zero no placar.

Por mais que a defesa do Ceará esteja entre as melhores do campeonato, ela não é infalível e vai cometer equívocos. O problema é que fica difícil contar com a compensação do sistema ofensivo, que marcou só 27 vezes na Série A. Apenas os dois últimos colocados no campeonato, Sport e Juventude, têm menos gols anotados do que o elenco de Léo Condé. É, disparadamente, o maior problema do time, que caiu para a preocupante 14ª colocação, com 35 pontos.

Já o Fortaleza conseguiu vencer o Flamengo na base da raça. O Flamengo, no primeiro tempo, deu espaços demais para o Tricolor contra-atacar e foi assim que saiu o bonito gol de Breno Lopes. Na segunda etapa, ainda que de forma bem desordenada, o time carioca ocupou o campo ofensivo por muito tempo, mas não conseguiu superar o sistema de marcação orientado por Palermo. Quando finalizada em direção ao gol, não comemorava em função da boa participação do goleiro Brenno.

Foi uma rodada positiva para o Fortaleza, que agora soma 27 pontos, subiu para 18ª colocação e reduziu a distância para a zona de rebaixamento para cinco pontos, justamente em relação ao Santos de Vojvoda, com 32, próximo adversário do Tricolor, em um jogo que já ganha contornos dramáticos para a sobrevivência na Série A.

Fonseca brilhante na Basileia

O título do ATP 500 da Basileia, neste domingo, foi o segundo de João Fonseca no circuito ATP entre os profissionais. O brasileiro já tinha vencido em Buenos Aires, um 250. Temporada excelente demais por ser a sua primeira, já conseguindo atingir o 28ª lugar no ranking aos 19 anos.

Ainda sobre João Fonseca, ele conseguiu, na Suíça, jogar um tênis seguro, potente e sacando extremamente bem, especialmente em momentos cruciais das partidas, como foi na final diante do espanhol Fokina. O carioca venceu tenistas mais bem ranqueados em todas as rodadas, uma demonstração clara de força e talento, fazendo justiça aos enormes elogios que vem recebendo dos melhores.

Disputas nos nacionais europeus: Inglaterra, Itália e Espanha

1. Será finalmente a temporada de título da Premier League para o Arsenal? Com 22 pontos, lidera o torneio com quatro pontos sobre o segundo colocado, o surpreendente Bournemouth. City é 5º, o United 6º, Liverpool 7º e o Chelsea 9º.

2. Na Itália, disputa ferrenha. Napoli e Roma lideram o campeonato com 18 pontos. O Milan tem 17 e está na terceira colocação. Equilíbrio enorme.

3. E na Espanha, o Real Madrid ganhou o clássico contra o Barcelona por 2 a 1 e abriu cinco pontos na liderança, 27 a 22, após dez rodadas. Excelente vantagem.



